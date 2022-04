Stati Uniti, Germania e Finlandia invieranno più aiuti militari all'Ucraina per rafforzare la loro difesa contro l'invasione russa

Un miembro del servicio ucraniano aprende a utilizar un arma M141 suministrada por Estados Unidos, durante unos ejercicios en el Centro Internacional de Seguridad para el Mantenimiento de la Paz, cerca de Yavoriv, en la región de Lviv, Ucrania. 4 de febrero de 2022. REUTERS/Roman Baluk

L'Ucraina ha ricevuto jet da combattimento e pezzi di ricambio per rafforzare la sua aviazione, ha detto martedì il portavoce del Pentagono John Kirby, senza specificare quanti, che tipo di aereo e l'origine.

«Hanno più jet da combattimento a loro disposizione oggi rispetto a due settimane fa», ha detto il portavoce alla stampa. «Senza entrare nei dettagli su ciò che forniscono gli altri Paesi, direi che hanno ricevuto elettrodomestici e pezzi di ricambio aggiuntivi per aumentare la loro flotta», ha aggiunto.

Non ha specificato il tipo di aereo fornito all'esercito ucraino, che ordina aerei da guerra da settimane, ma ha sottinteso che sono di fabbricazione russa. «Altre nazioni che hanno esperienza con questo tipo di aeromobili sono state in grado di aiutarle ad avere più aerei in servizio», ha detto, specificando che gli Stati Uniti, che non vogliono sembrare un paese belligerante in questa guerra, hanno facilitato la spedizione di pezzi di ricambio in territorio ucraino, ma non aerei.

Kiev ha chiesto ai suoi alleati occidentali i MiG-29 che i suoi soldati sanno volare e che possiedono una manciata di paesi dell'Europa orientale. All'inizio di marzo si è discusso del possibile trasferimento di questi aerei russi dalla Polonia, ma gli Stati Uniti si sono opposti, temendo che la Russia potesse considerarlo un coinvolgimento troppo diretto della NATO nella guerra di guerra.

El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, John Kirby (EFE/Michael Reynolds) EFE

D'altra parte, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe annunciare nei prossimi giorni un altro pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina delle stesse dimensioni degli 800 milioni di dollari annunciati la scorsa settimana, hanno detto a Reuters martedì diverse fonti che hanno familiarità con la questione.

La scorsa settimana il governo Biden ha annunciato 800 milioni di dollari in aiuti aggiuntivi, inclusi sistemi di artiglieria, cartucce di artiglieria, mezzi corazzati per il personale e navi di difesa costiera senza equipaggio, ampliando la portata del materiale inviato a Kiev per includere nuovi tipi di equipaggiamento pesante.

Se il pacchetto di aiuti di questa settimana fosse grande come previsto, porterebbe l'aiuto militare totale degli Stati Uniti all'Ucraina dall'invasione russa di febbraio a più di $3 miliardi.

Sostegno europeo

Allo stesso modo, la Germania ha promesso all'Ucraina che finanzierà la consegna diretta di armi attraverso la sua industria, non attraverso le sue forze armate, poiché le sue capacità non sono illimitate.

«Abbiamo chiesto all'industria tedesca degli armamenti di dirci quale materiale potrà fornire nel prossimo futuro», ha detto il ministro degli Esteri tedesco Olaf Scholz, che ha detto all'Ucraina, ha detto, che forniranno i fondi necessari per coprire questi acquisti. «La lista comprende armi anticarro, armi per la difesa aerea, munizioni e quelle che possono essere usate in uno scontro di artiglieria», ha detto ai cronisti a Berlino dopo una videoconferenza con il presidente Usa Joe Biden e altri leader del G7.

El canciller alemán Olaf Scholz (REUTERS/Lisi Niesner) REUTERS

Scholz si è detto favorevole alla fornitura di armi che le forze ucraine già sanno usare e ha escluso che la maggior parte di queste consegne venga effettuata attraverso l'esercito tedesco poiché le scorte sono «quasi esaurite».

Un altro alleato dell'Ucraina è la Finlandia, che martedì ha annunciato che le invierà un nuovo pacchetto di materiale per armi in segno del suo sostegno all'invasione russa. Il ministero della Difesa finlandese ha confermato la notizia in un comunicato, ma ha avvertito che non verranno fornite ulteriori informazioni sul contenuto o sulla consegna. Tuttavia, è stato sottolineato che le autorità finlandesi hanno tenuto conto «sia delle esigenze dell'Ucraina che della situazione delle risorse delle forze di difesa».

Appena quattro giorni dopo l'invasione russa, il governo finlandese ha scelto di inviare armi in Ucraina in una decisione che Helsinki ha definito «storica» perché ha infranto il principio della non esportazione di armi verso i paesi in guerra.

(Con informazioni fornite da AFP e EuropaPress)

