Shakira ha scosso le reti con un'anteprima della sua nuova canzone con Rauw Alejandro: «Un successo sta arrivando»

Shakira e Rauw Alejandro hanno sorpreso i loro follower dopo aver annunciato che, questo venerdì 22 aprile, lanceranno la loro prima collaborazione insieme: «Te felice», una canzone con cui i loro fan sperano diventi il prossimo «successo» di questa estate.

Per calmare le voglie dei suoi follower e dare loro una bocca aperta su ciò che sarà questa collaborazione, l'interprete di successi come 'Anthology' e 'Can't remember to forget you', ha pubblicato sul suo account Instagram un'anteprima del videoclip di 'Te felicito'.

Nella registrazione, che dura solo pochi secondi, puoi vedere un robot ballare da una parte all'altra, mentre in sottofondo puoi sentire alcune battute della canzone che i fan hanno descritto come «inaspettate ma promettenti».

Puoi anche leggere: La Bogota Philharmonic Orchestra terrà una serie di concerti in Svezia

In una pubblicazione successiva, la cantautrice ha rivelato un'immagine di quello che sarebbe stato il video musicale di «Te felicito», in cui viene vista indossare un abito bianco tenendosi per mano con il robot che appare nel teaser, e che si presume sia Rauw Alejandro.

Le pubblicazioni non sono passate inosservate ai seguaci degli artisti, che non hanno esitato a esprimere quanto siano ansiosi di ascoltare la collaborazione del duo. «La collaborazione di cui non sapevamo di aver bisogno ma che amiamo», «Adoro Shakira che si adatta ai suoni di adesso», «Ce l'ho già bloccata nella mia testa non vedo l'ora di sentirla intera» , «Queen, un successo sta arrivando» e «Non sto sopportandooo voglio vedere e hear it yaaaa», sono alcuni dei commenti che i suoi fan hanno lasciato sui post.

Vale la pena ricordare che, dopo «Don't Wait Up», questo sarebbe diventato il secondo singolo estratto dal nuovo album di Shakira, la cui data di uscita è ancora sconosciuta.

Ecco l'anteprima di «Mi congratulo con te»

Puoi anche leggere: Il candidato al Premio Nobel per la letteratura che sarà presente a FilBO 2022

Barranquillera ha pubblicato 'Don't Wait Up' lo scorso venerdì 16 luglio 2021, dopo aver tenuto in attesa i suoi follower per giorni con la sua campagna di aspettative, con la quale ha mostrato piccoli frammenti del video per il suo primo singolo.

La canzone, il cui video è stato registrato a Tenerife, nelle Isole Canarie (Spagna), è la prima in inglese che la cantautrice colombiana ha pubblicato dall'uscita del suo ultimo album in studio, El Dorado.

Il video, diretto da Warren Fu, che ha lavorato con artisti di livello mondiale come Hayley Williams, The Weeknd, Dua Lipa, The Strokes, tra gli altri, ha accumulato più di 46 milioni di visualizzazioni su YouTube fino ad oggi.

Ecco il video completo di «Don't wait up»:





CONTINUA A LEGGERE