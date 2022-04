Pasta al curry, un classico che può essere preparato anche in casa

ILUSTRACIÓN - La pasta de curry casera tiene un sabor especialmente fresco y aromático. Foto: Franziska Gabbert/dpa

La pasta di curry perfeziona la cucina asiatica e fornisce al cibo la giusta quantità di spezie. E non sempre deve essere acquistato in un negozio, ma può anche essere preparato a casa. La scelta del peperoncino determinerà quindi il grado di piccantezza e aroma. Gli ingredienti di questa classica cucina thailandese si possono trovare facilmente anche al supermercato. Secondo il Federal Nutrition Center of Germany (BZfE), questa ricetta richiede peperoncino, cumino o coriandolo, scalogno, aglio, cedro e zenzero. Leggermente tostato e frantumato con un mortaio, forma una crema densa che può essere conservata per circa una settimana, secondo le stime di BZfE. Chi osa solleticare il proprio palato, dovrebbe usare peperoncini verdi tailandesi. Insieme a scalogno, aglio, basilico e zenzero tailandese, viene prodotta una forte pasta di curry verde (Kaeng Khiao Wan). Nel frattempo, qualcosa di più morbido è la pasta di curry rosso (Kaeng Phet), che è fatta di conseguenza con peperoncini rossi e di solito contiene coriandolo e cedro. Da parte sua, la pasta di curry gialla (Kaeng Kari) è ideale per tutti coloro che sono sensibili alla piccantezza, ma che non vogliono rinunciare comunque al cibo asiatico. Il sapore tipico è ottenuto attraverso peperoncini rossi secchi e curcuma, che danno colore alla pasta, oltre a cannella, chiodi di garofano e noce moscata.



dpa