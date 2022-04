Le critiche di Sergio Fajardo a Federico Gutiérrez per il suo incontro con l'ex presidente Andrés Pastrana: «Molto più lontano dal cambiamento»

Le campagne per la presidenza stanno procedendo da candidati in diverse parti del paese. In questi giorni Sergio Fajardo è visto camminare e condividere con gli abitanti di Cumaral, che, secondo un post su Twitter dello stesso candidato, sono rimasti sorpresi dalla visita di Antioquia per far conoscere le loro proposte per arrivare alla Casa de Nariño.

Nel frattempo, poche ore fa lo stesso Fajardo è uscito per criticare il suo contendente politico Federico Gutiérrez della Colombia Team dopo un incontro che avrebbe avuto lunedì scorso con l'ex presidente Andrés Pastrana.

In un retweet di El Paisa, Fajardo ha commentato la fotografia che Pastrana ha recentemente caricato in cui si vede parlare con Federico, dove ha anche sottotitolato: «Ieri abbiamo incontrato Fico a casa mia e abbiamo avuto una discussione molto cordiale e produttiva sulle opportunità e le sfide della sua campagna, e il minaccia di frode. L'ho visto molto ottimista, ma molto indignato dai patti di Petro con il traffico di droga e i cartelli contraenti».

Immediatamente, i commenti degli utenti del social network non hanno aspettato, criticando il fatto che la loro campagna è stata costruita attraverso la critica degli altri candidati e non con proposte, secondo il post dell'ex sindaco e governatore di Antioquia, Sergio Fajardo.

Altri hanno chiesto a Sergio di stringere alcune alleanze che gli permettessero di raggiungere la presidenza e quindi stabilire il cambiamento che intende per il Paese:

Federico Gutiérrez aveva già incontrato l'ex presidente César Gaviria, capo del partito liberale e l'ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Sebbene non abbiano rilasciato pubblicamente una dichiarazione da parte loro che annuncia una sorta di sostegno alla campagna dell'ex sindaco di Medellín.

Si è parlato anche di una possibile alleanza del Centro Democrático al paisa, ma nulla è stato confermato da entrambe le parti, poiché il partito guidato dall'ex presidente Álvaro Uribe Vélez deve ancora concordare chi sosterrà per il primo turno presidenziale dopo che il loro candidato Oscar Iván Zuluaga si è dimesso da candidato partito presidenziale ad aderire, volontariamente e spontaneamente, alla campagna di Federico Gutiérrez.

C'è sempre meno tempo per riuscire a convincere i cittadini attraverso campagne a votare per quello che sembra loro il miglior progetto politico per il Paese, pensando ai prossimi 4 anni che arriveranno con un nuovo presidente per la Colombia, dove alcune questioni diventano urgenti sia a livello nazionale che politiche internazionali. che rappresentano il cambiamento climatico, l'apertura economica, la sicurezza, l'istruzione, i conflitti armati e l'inflazione, tra gli altri.

