La replica della Cappella Sistina nel CDMX ne ha ritardato l'apertura a causa delle alte temperature

CANCÚN, QUINTANA ROO, 13SEPTIEMBRE2020.- Se realizó la inauguración de la réplica de la Capilla Sixtina, después de 6 meses de permanecer cerrada debido a la pandemia de Covid-19. El obispo Pedro Pablo Elizondo y Maria Lezama, presidenta municipal de Cancún, inauguraron el sitio, el cual estará abierto al público a partir del día de hoy con permanencia de dos meses. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Una delle maggiori attrazioni di Città del Messico negli anni precedenti la pandemia di COVID-19 è stata la replica della Cappella Sistina romana al Monumento alla Rivoluzione, quindi è stata organizzata di nuovo questo 2022.

Sebbene la sua apertura sia stata un dato di fatto per martedì 19 aprile 2022, le autorità hanno riferito in un comunicato che sarà rinviata a giovedì prossimo, 21 aprile, ma non in modo definitivo.

Il governo della capitale ha assicurato che la decisione si basava sulle alte temperature, con avvertimenti fino a 30 gradi a Città del Messico nei giorni scorsi, che hanno impedito a «coloro che ricreano professionalmente questo patrimonio mondiale» di lavorare.

La réplica de la Capilla Sixtina será gratuita en el Zócalo de la CDMX FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Le raccomandazioni sono arrivate attraverso il Segretariato per la gestione globale dei rischi e la protezione civile (SGIRPC) della capitale messicana. Hanno anche preso in considerazione altre condizioni meteorologiche come forti piogge, raffiche di vento e alte temperature.

Sfortunatamente, tutto quanto sopra ha causato più volte l'interruzione dell'installazione e del posizionamento della struttura che proteggerà la riproduzione della Cappella Sistina, al fine di salvaguardare l'integrità dei lavoratori della struttura, oltre a garantirne la sicurezza strutturale.

Tuttavia, il governo di Città del Messico ha osservato che con questo tipo di azione «ribadisce il suo impegno per la sicurezza fisica dei lavoratori, dei visitatori e degli abitanti della capitale nazionale».

Da quella data, la replica reale della Cappella Sistina sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 11:00 alle 19:00. L'ultimo accesso, tuttavia, è alle 18:40. Rimarrà chiusa il lunedì. L'ingresso è gratuito.

Trabajadores de la réplica de la Capilla Sixtina en CDMX se han visto impedidos para trabajar debido a las altas temperaturas FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

Questa non è la prima ad avere una produzione simile alla capitale messicana, né alla Repubblica. Tuttavia, questa volta è l'unica riproduzione a grandezza naturale dell'opera del muralista Michelangelo nella Cappella Sistina del Vaticano, in Italia, patrimonio dell'umanità.

Secondo la descrizione dei responsabili, questa è la prima volta che viene concesso un permesso per la riproduzione dello stesso. Lo ha dato Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Bertello, che era nunzio in Messico e che è oggi Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, così come Sua Eccellenza Mons. Fernando Vérgez, Segretario Generale.

Il lavoro fotografico per realizzare l'opera consisteva in un rilievo di 2.700.000 immagini nell'arco di 170 notti o più di 2.000 ore. L'archiviazione digitale non è mai stata eseguita prima.

La mostra è stata seguita da vicino dagli stessi Musei Vaticani, dal direttore Antonio Paulicci, nonché dal direttore amministrativo mons. Paolo Nicolini. La fotografia è stata seguita dall'editore Scripta Maneant, Carlo Vannini e Ghigo Roli, oltre al dott. Roberto Romano, segretario generale, la dott.ssa Rosanna di Pinto e Filippo Petrignani, responsabile dell'ufficio immagine e diritti.

Es la primera vez que el Vaticano da permiso para levantar un archivo fotográfico de la Capilla Sixtina para su exposición FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Dietro questo lavoro, hanno assicurato i responsabili, è stato utilizzato un team di massimo 100 lavoratori che hanno fornito i loro servizi per circa un anno. Da grafici, architetti, amministratori, registi, produttori, scultori, consulenti storici, pittori, ebanisti, falegnami, fabbri, trasportatori, ecc.

