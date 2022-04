La reazione emotiva di Shakira al tributo di Karol G a lei al Coachella

La presentazione di Karol G è stata una delle più apprezzate al festival Coachella 2022 tenutosi lo scorso fine settimana e durerà fino a domenica prossima, 24 aprile. Sui social network, centinaia di follower di la bichota hanno elogiato la sua presentazione, in cui non solo ha eseguito il meglio del suo repertorio, ma ha anche colto l'occasione per rendere omaggio a diversi artisti latini che hanno trasceso con la loro musica attraverso canzoni che sono attualmente inni.

Shakira è stata una delle protagoniste negli omaggi fatti da la paisa, perché nel bel mezzo del suo concerto ha colto l'occasione per evocare barranquillera attraverso l'icona «I fianchi non mentono», e prima dei primi accordi, i partecipanti all'evento hanno celebrato questa copertina così come quelle interpretazioni di figure come J Balvin, Daddy Yankee, Luis Fonsi e Selena Quintanilla.

In 45 minuti, Karol G ha sorpreso centinaia di spettatori che hanno guardato il suo live set, non solo dall'Empire Polo Club in California ma anche da YouTube, dove altre decine di migliaia sono rimaste abbagliate dalla sua messa in scena. Tanto che anche Shakira stessa ha celebrato il tributo fatto dalla sua connazionale.

Attraverso un trillo, l'artista ha riconosciuto ciò che è stato fatto dalla paisa e non ha esitato a sentirsi onorato: «Orgoglioso di te Karol G, al Coachella!! Grazie per l'affetto! Congratulazioni e continua a volare in alto!»

Quella pubblicazione divenne presto popolare su questa piattaforma e i seguaci di entrambi i cantanti non esitarono nemmeno a chiedere una collaborazione musicale tra i due.

«Una collaborazione tra voi due come grandi colombiani, vorremmo eccellente, potrebbe facilmente essere un grande successo»; «Potresti facilmente fare la migliore collaborazione femminile latina di tutti i tempi»; «Porfa ci esorta a una collaborazione tra regine» e «Il tweet più atteso del giorno in Colombia», erano solo alcuni dei reazioni eccezionali.

Ma gli elogi per Carolina Giraldo - il primo nome della paisa - non sono finiti qui, visto che l'account ufficiale di Coachella ha dedicato un post alla donna colombiana: «è inarrestabile», ha scritto insieme a due foto del suo memorabile spettacolo.

Altre artiste che si sono distinte nel primo fine settimana del festival

Un'estate piena di ragazze è arrivata in anticipo nel deserto della California, dove oltre a Karol G, altri artisti come Megan Thee Stallion, Anitta, Doja Cat, Pabllo Vittar hanno dominato la scena e hanno portato i loro seguaci alla follia.

«Signore, se amate il vostro corpo fate rumore», ha chiesto la rapper provocatoria e provocatoria Megan Thee Stallion.

Da parte sua, la seducente Doja Cat scosse la testa, incorporò pirotecnici e invitò il diavolo interpretato dal suo collega rapper Rico Nasty sul palco, offrendo uno spettacolo pieno di brillantezza con suggestivi passi di danza e versioni rock dei suoi successi. Inoltre, Pabllo Vitar è diventato il primo artista latino drag queen a partecipare a questa festa.

Indossa un abito corto a due pezzi lucido e coperto da una giacca, la cantante e i suoi ballerini hanno scatenato il delirio delle persone che hanno riempito il palco del Gobi, uno dei sette schierati all'Empire Polo Club, dove si tiene il Coachella.

Vittar ha cantato in spagnolo e portoghese, ma si è rivolto al pubblico in inglese. «Mi chiamo Pabllo Vittar e sono una drag queen brasiliana», ha detto poco prima della metà della sua performance, iniziando una standing ovation, e tra l'altro ha colto l'occasione per ringraziare Coachella per la sua inclusione nella formazione degli artisti.

