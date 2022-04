La polemica sul «perdono sociale» di Petro prende il sopravvento sulla sua immagine di fronte alle elezioni presidenziali

Foto de archivo. El candidato a la Presidencia de Colombia del Partido Colombia Hunana, Gustavo Petro, asiste al registro de su candidatura en la Registraduría Nacional en Bogotá, Colombia, 20 de enero, 2022. REUTERS/Luisa González

La polemica sulla visita di Juan Fernando Petro con la Commissione Inter-ecclesiale per la giustizia e la pace, per parlare con diversi prigionieri nel paese, su loro richiesta, e i chiarimenti sul perdono sociale, sembrano essere riusciti a intaccare l'immagine del candidato alla presidenza di la Repubblica per il patto storico, Gustavo Petro,.

Nonostante il candidato abbia pubblicato un video in cui ha chiarito le voci emerse sui social network su un deflusso di massa di prigionieri condannati per corruzione all'interno del suo piano governativo, la controversia sta prendendo il sopravvento su di lui.

Nella misurazione più recente del sondaggio del National Center of Consultancy condotto per il programma CM& News sulla percezione del candidato dopo la controversia, condotto su 211 cittadini di Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla e Bucaramanga, rivela che la metà degli intervistati ha affermato che Gustavo L'immagine di Petro è peggiorata dopo il trambusto dei media.

Il quarantotto per cento degli intervistati ha dichiarato che l'immagine negativa del candidato è aumentata; il 21% ha dichiarato che è migliorata e il 31% ha dichiarato di non sapere nulla sull'argomento.

Le città che hanno riportato il maggiore aumento dell'immagine negativa sono state Medellin con il 52%, Bucaramanga con il 59% e Bogotà con il 49%. Quando agli intervistati è stato chiesto se la controversia di Petro avesse causato loro di cambiare la loro intenzione di voto, il 63% ha detto di no, ma il 19% ha dichiarato di aver deciso di partire per un'altra opzione. Bucaramanga, Barranquilla e Cali sono le città in cui il cambiamento è stato più registrato, secondo il sondaggista.

Ma a Bogotà e Medellín, la maggioranza ha risposto che il loro voto rimarrà lo stesso deciso prima dello scandalo.

Visti i commenti che ha ricevuto sui social network e le domande lasciate da questo episodio, che sarebbe il più forte che abbia dovuto affrontare dall'inizio della sua campagna, Gustavo Petro insieme alla sua formula vicepresidenziale, Francia Márquez, ha parlato con Noticias Caracol e ha chiarito alcuni punti.

«Mi sembra che ciò che è stato discusso sia stato il P per la pace. La visita di mio fratello viene effettuata nel mezzo della Commissione interecclesiastica, un'organizzazione finanziata dalla Chiesa tedesco-cattolica, dalle chiese evangeliche norvegesi e da Amnesty International. La controversia è nata perché qualcuno ha confuso la visita (...) l'hanno trasformata in, una frase usata dai media, in sconti elettorali, solo perché quello che ha fatto la visita è mio fratello», ha osservato il candidato del Patto Histórico al quotidiano colombiano.

Ha anche chiarito che «non hanno mai offerto riduzioni delle pene a nessuno», ma che hanno parlato all'interno del loro programma di giustizia riparativa: «Ripristinare e risarcire la vittima. Questa è una questione per cui combatto da allora, Alvaro Uribe Vélez, ha messo la legge della giustizia e della pace nel dibattito al Congresso, per perdonare, lo fa, il traffico armato di droga».

Da parte sua, la leader caucasica ha assicurato che le informazioni sono state manipolate per danneggiare la campagna e che ciò è dimostrato dai prigionieri che negano le accuse contro possibili alleanze con il Patto storico.

«La verità è che l'offerta che è stata sollevata in quell'incontro non è mai stata fatta». Ha aggiunto che le persone corrotte non meritano il perdono sociale, perché «la corruzione costa vite umane, grazie alla corruzione i bambini muoiono di fame in questo Paese, grazie alla corruzione nella mia stessa comunità non c'è acqua potabile, grazie alla corruzione molti giovani non hanno garanzie per i diritti. La corruzione richiede, secondo l'ufficio del controllore, 50 miliardi di pesos all'anno».

Per concludere il suo discorso, il candidato presidenziale ha osservato che il problema della corruzione sta nella struttura stessa della società: «Guarda cosa sta succedendo in Colombia hanno demonizzato la parola perdono. Quando si parla di perdono sociale si parla di riconciliazione sociale, chiunque voglia parlare di pace deve parlare di riconciliazione della società. I giornalisti hanno preso e ridotto il concetto alla corruzione e non a quello che è, cioè alla risoluzione definitiva della violenza con la Colombia».

