Il giornalista è morto dopo un incidente stradale a Santa Marta

La giornalista di Samaria Raquel Carolina Barrios Mejía è morta dopo aver subito un incidente stradale in città, nel quartiere di Los Alcázares.

Gli eventi si sono verificati il 6 aprile, mentre la giovane si muoveva come barbecue su una moto per andare nella sua residenza, ma durante il viaggio è stata speronata da un furgone, nella 18esima gara tra la 27esima e la 28esima strada, a Santa Marta.

Raquel è stata immediatamente aiutata e portata alla Clinica Bahia, dove le sono state date diverse intenzioni chirurgiche, a causa della gravità dei colpi.

In seguito, a causa dell'accordo con il suo EPS, la giovane è stata deferita alla clinica Avidanti perché l'assicurazione per il veicolo era scaduta e lei è stata trasferita. In questo centro di cura è rimasto nell'unità di terapia intensiva fino al giorno della sua morte.

La giornalista comunicatrice sociale ha ricevuto il colpo alla testa e questo le ha colpito in modo significativo il cervello, nonostante gli interventi chirurgici a cui è stata sottoposta.

Barrios era molto vicino a casa sua, dove i suoi figli e altri parenti la stavano aspettando. Apparentemente, il conducente dell'altro veicolo non si è accorto del segnale di stop, colpendo violentemente le motociclette dove veniva trasportato il giovane giornalista.

Da parte loro, i parenti della ragazza deceduta hanno affermato che il furgone che ha investito il giornalista era guidato da Matilde Ester Maestre Rivera, che ha lavorato come capo dell"ufficio cultura del governo della Magdalena durante il mandato di Rosa Cotes.

La madre della donna deceduta ha assicurato che presenterà una denuncia contro il Segretariato Distrettuale per la Mobilità e la Polizia Metropolitana di Santa Marta.

Il Ministero della Mobilità ha svolto indagini per identificare la persona che stava guidando il veicolo che ha investito la vittima.

L'incidente è oggetto di indagine, da parte delle autorità, a causa delle circostanze degli eventi.

Nella zona rurale del comune di Ciénaga (Magdalena), ci sono avvertimenti sui combattimenti che le auto-definite forze di autodifesa gaitaniste della Colombia, meglio conosciute come il clan del Golfo, e le forze di autodifesa Conquistadora della Sierra o Los Pachenca, che hanno combattuto sul territorio dall'inizio della Settimana Santa per continuare a commettere crimini con il traffico di droga.

Il villaggio di La Secreta è il più colpito, hanno riferito sul quotidiano Barranquilla El Heraldo, dove si sono intensificate le ostilità tra i due gruppi di narcotraffico, a seguito delle quali diverse famiglie hanno abbandonato le loro case e si sono trasferite nelle aree urbane della città, e il vicino comune di Zona Bananera, così come le città di Santa Marta e Barranquilla.

Nel frattempo, sulla stazione radio Caracol si sono consultati con un antropologo Lerber Dimas, che è un analista del conflitto in quella regione del paese, che ha spiegato che le persone colpite non si riconoscono come sfollati, poiché hanno lasciato volontariamente le loro case per prevenire qualsiasi incidente nel in mezzo agli scontri tra le strutture criminali.

«Non hanno riferito, né lo faranno. Non capiscono che si tratta di uno spostamento forzato. Per loro è grave, ma ciò non implica che si tratti di sfollamento perché nessuno ha detto loro: -lasciare quest'area-, ma se ne sono andati di loro spontanea volontà perché hanno visto il rischio e questo è lo spostamento e anche se lo interpretano in modo diverso, il crimine sta accadendo», ha spiegato a Radio Caracol.

Ha aggiunto che questi due gruppi, emersi dall'estinto Auc, si stanno raggruppando, il che ha portato all'ondata di violenza in quella zona dei Caraibi colombiani. «Nessuno sta dicendo loro di andarsene, ma non ci sono garanzie di sicurezza o tranquillità», ha detto.

