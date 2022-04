Maskatesta: litigi e colpi al concerto con i Melodycans a Città del Messico

Questa domenica si è tenuto un concerto con band come Maskatesta, Melodycans, Jamaica Sonora, Gallo Rojo e Skapienz nel centro storico di Città del Messico , tuttavia è culminato in atti violenti e ha lasciato più di due persone ferite. Dopo lunghe file e revisioni ai partecipanti, la band Melodycans era sul palco quando si sentirono le detonazioni di armi da fuoco.

Franciscan Terrace situato in Calle Jesús María numero 42 nel centro storico di Città del Messico ha annunciato un concerto che ha annunciato l'evento come «per tutte le età». Prima dell'evento, il luogo ha annunciato che l'accesso a cibo, bevande, gomme, armi, droghe, zaini non sarebbe stato consentito e ha avvertito che coloro che sono stati catturati con sostanze illegali avrebbero chiamato le autorità competenti.

Il video del momento in cui uomini armati incappucciati sono entrati nella terrazza per picchiare i membri del gruppo Maskatesta e i partecipanti al copricapo di Ska è stato condiviso sui social network e sono state ascoltate detonazioni, così che le persone che si sono incontrate si sono ritirate e hanno cercato di proteggersi dalle aggressioni.

Maskatesta ha annunciato tramite Facebook che diversi membri della band sono stati ricoverati in ospedale e hanno chiesto aiuto ai loro follower per localizzare Alejandro Servín, un membro dello staff, con il quale non erano in grado di comunicare e mancava, tuttavia il post è stato cancellato.

Allo stesso modo, ore dopo hanno detto che i membri e i membri del loro staff che sono stati aggrediti si stanno riprendendo nelle loro case. L'unico che rimane ricoverato in ospedale e sotto controllo medico è il quarantenne Israel Villanueva, che ha subito vari lividi e fratture facciali, ma fortunatamente è fuori pericolo.

«Ringraziamo ancora una volta tutti i nostri sostenitori, in particolare i presenti che hanno persino cercato di difenderci mettendo a rischio la propria integrità fisica. Molte grazie anche ai nostri colleghi musicisti, ai media e al pubblico in generale per la cura e per averci tenuto d'occhio. La musica è arte, pace e vita, lottiamo perché la violenza sia tenuta fuori da essa e dalla nostra vita quotidiana», hanno detto.

Da parte sua, il forum ha condiviso una dichiarazione sui suoi social network: «Sulla terrazza francescana siamo contrari a tutti gli atti di violenza. Quello che è successo nell'evento di oggi è estraneo alla terrazza francescana. Gli eventi che hanno avuto luogo durante l'evento saranno discussi con le autorità competenti per il follow-up, dal momento che gestiamo un ambiente familiare e diciamo: #NOALAVIOLENCIA».

Sui social network, diverse persone che sono fan delle band o della musica ska hanno espresso solidarietà per quanto accaduto e hanno chiesto tutto il peso della legge per trovare i colpevoli con l'hashtag #FuerzaMaskatesta. Diversi gruppi di Facebook sulla musica urbana come Los Paches hanno condiviso il messaggio di: «Chiediamo nel modo più attento a tutto il nostro pubblico, di NON diffondere immagini, NÉ video, di contenuti sensibili, per rispetto dei feriti e delle loro famiglie».

La pagina Facebook ufficiale di Salón Victoria ha anche detto che: «Siamo molto dispiaciuti per gli eventi accaduti ieri con i nostri colleghi musicisti Maskatesta Oficial, sappiamo che saranno momenti difficili per loro, quindi chiediamo alla comunità messicana SKA di unirsi a un grande tokin per raccogliere fondi per le spese mediche della Maskatesta compas!!!».

