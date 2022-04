L'autopilota Tesla attiva l'allarme negli Stati Uniti dopo i disastri

(Bloomberg) - Derrick Monet e sua moglie, Jenna, stavano guidando su un'autostrada dell'Indiana nel 2019 quando la loro berlina Tesla Model 3, che funzionava con il pilota automatico, si è schiantata contro un'autopilota parcheggiata. Derrick, allora venticinquenne, ha subito fratture alla colonna vertebrale, al collo, alle spalle, alle costole e alle gambe Jenna, 23 anni, è morta in ospedale.

L'incidente è stato uno su una dozzina negli ultimi quattro anni in cui Tesla, utilizzando questo sistema di assistenza alla guida, si è scontrata con veicoli di pronto soccorso, sollevando dubbi sulla sicurezza della tecnologia che l'azienda automobilistica più preziosa del mondo considera uno dei suoi gioielli della corona.

Ora, le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti applicano un maggiore livello di controllo al pilota automatico. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), che ha l'autorità di forzare i richiami, ha aperto due indagini formali sui difetti che potrebbero alla fine portare Tesla Inc. a dover adattare le auto e limitare l'uso del pilota automatico in situazioni in cui non è ancora sicuro.

Un giro di vite sul pilota automatico potrebbe offuscare la reputazione di Tesla tra i consumatori e spaventare gli investitori la cui fiducia nella buona fede dell'azienda ha contribuito a rendere il CEO di Tesla, Elon Musk, la persona più ricca del mondo. Potrebbe influire sulla fiducia nella tecnologia in cui altre società automobilistiche e di software stanno investendo miliardi per svilupparsi nella speranza di invertire una preoccupante tendenza all'aumento delle vittime del traffico negli Stati Uniti.

Potrebbe anche intensificare le tensioni di lunga data tra Washington e Tesla. L'iconoclasta Musk ha già deriso l'NHTSA come un «poliziotto guastafeste» ed è stato irritato dalla riluttanza del presidente Joe Biden a lodare la compagnia pionieristica. Non è timido nel criticare legislatori e regolatori su Twitter, la piattaforma di social media che si è offerto di acquistare per 43 miliardi di dollari.

Tesla, che pubblica i suoi risultati alla fine di questa settimana, ha recentemente avuto un'aura di invincibilità. Poiché i rivali più grandi sono stati danneggiati dalla carenza globale di chip e da altre interruzioni generate dalla pandemia, il produttore di auto elettriche è riuscito ad aumentare sostanzialmente la produzione. Un'agenzia governativa finanziata in modo modesto e con un funzionamento lento è uno dei pochi ostacoli che minaccia di deviare il suo corso.

Musk e Tesla non hanno risposto alle richieste di commento. «Rendere i nostri veicoli più sicuri è fondamentale per la nostra cultura aziendale e per il modo in cui innoviamo con le nuove tecnologie», ha scritto Rohan Patel, Senior Director of Public Policy and Business Development di Tesla, in una lettera di marzo ai membri del Congresso.

Una repressione da parte dell'NHTSA seguirebbe le ripetute richieste del National Transportation Safety Board (NTSB), l'agenzia investigativa indipendente sugli incidenti, per rafforzare la supervisione dei veicoli automatizzati. L'NTSB, che non ha il potere di costringere le case automobilistiche a seguire le sue raccomandazioni, ha suggerito a Tesla di adottare le misure di sicurezza del sistema di guida automatizzata che General Motors Co. e Ford Motor Co. hanno adottato per i suoi sistemi. Tesla non ha risposto alle linee guida NTSB e ha invece continuato il suo approccio più rischioso.

«Fondamentalmente, abbiamo il vecchio west sulle nostre strade in questo momento», ha detto Jennifer Homendy, presidente della NTSB, in un'intervista. Descrive il dispiegamento delle funzioni Tesla commercializzate come pilota automatico e guida autonoma come esperimenti di intelligenza artificiale che utilizzano operatori non addestrati. «È un disastro che accadrà da un momento all'altro».

