Un uomo assume un gruppo armato per torturare il cugino che avrebbe picchiato sua figlia

Nelle scorse ore l'ufficio del procuratore generale ha confermato che un uomo che 15 anni fa ha assunto un gruppo armato per minacciare, torturare e spiazzare il cugino a causa di un problema familiare, è stato catturato e perseguito a Popayán.

Questa storia inizia nel 2007 nel villaggio El Rincón del comune di El Rosario a Nariño, quando il prigioniero ha affrontato un cugino accusandolo di aver picchiato sua figlia. Ha negato e non ha ammesso le accuse.

L'uomo, il cui nome e volto non sono stati rivelati dalla Procura, insoddisfatto della risposta del suo parente, cerca un modo per regolare i conti e contatta alias Raúl, il leader di un gruppo illegale che opera nella zona al momento dell'incidente, e gli chiede di intervenire. Gli chiede di intimidire suo cugino.

Alias Raúl accetta la richiesta e ha diversi membri del gruppo armato di accompagnare il prigioniero per trattenere suo cugino, che è stato imbavagliato e portato nel settore noto come El Matadero.

Una volta a El Matadero, gli uomini di alias Raúl lo intimidivano con fucili, picchiati e gettati in un abisso, provocandogli fratture alle gambe e alle mani.

Ancora insoddisfatto, secondo le indagini del procuratore, il prigioniero e alias Raul ha chiesto una quota di denaro alla vittima, dandogli una scadenza per ammettere di aver picchiato la figlia di suo cugino.

La vittima non ha mai accettato le accuse ed è stata costretta a lasciare la regione in compagnia del suo nucleo familiare.

Infine, dopo 15 anni, l'aggressore, che ha orchestrato la tortura di quest'uomo, è stato catturato a Popayán (Cauca) e presentato davanti a un giudice di garanzie, da un pubblico ministero della Direzione contro le violazioni dei diritti umani, che lo ha accusato dei crimini di tortura e sfollamento forzato.

L'uomo è stato mandato in prigione su base preventiva, mentre le indagini si sono concluse.

Nelle scorse ore la Procura ha anche annunciato che un uomo che aveva assassinato il suo compagno nella notte del giovedì santo nella capitale atlantica è stato mandato in prigione.

Secondo le indagini della Procura, il femminicidio è avvenuto nel distretto di La Playa de Barranquilla, il 14 aprile, quando l'uomo di 44 anni avrebbe ferito il suo partner romantico di 30 anni con un coltello, che, secondo il parere dell'Istituto di Medicina Legale, ha colpito l'arteria femorale, che gli ha causato una notevole perdita di sangue che alla fine ha provocato la sua morte.

L'imputato è stato catturato in flagrante da membri in uniforme della Polizia Nazionale dopo essere stato allertato dalla comunità, sarà trasferito nella prigione distrettuale di El Bosque per conformarsi alla misura di sicurezza.

Secondo le informazioni fornite dalla Procura della Repubblica, il 15° Tribunale penale municipale con le funzioni di supervisione delle garanzie ha imposto una misura di sicurezza carceraria nei confronti di un uomo per il reato di femminicidio aggravato.

Infine, la Procura ha anche annunciato nelle ultime ore che la Camera Penale dell'Alta Corte di Villavicencio ha confermato la condanna a 15 anni e 3 mesi di carcere inflitta a Cristian David Carranza Rodríguez, coautore responsabile della morte di Juan David Martínez Cardona.

Secondo le indagini del pubblico ministero, è stato possibile stabilire che l'imputato ha partecipato all'attacco che è costato la vita a Juan David Martínez Cardona, dopo essere stato colpito più volte nel villaggio di La Cecilia a Villavicencio (Meta), nell'aprile 2016.

Data la forza del materiale probatorio, l'imputato ha accettato le accuse di omicidio in concorrenza con il furto qualificato e aggravato e la fabbricazione, il traffico e il trasporto di armi da fuoco.

Vale la pena chiarire che questa sentenza è stata inflitta in prima istanza da un giudice di circoscrizione, nell'ottobre 2017, ma è stata impugnata dal rappresentante delle vittime; una determinazione che è stata confermata dalla Camera di decongestione penale dell'Alta Corte di Villavicencio.

CONTINUA A LEGGERE: