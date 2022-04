Perché Hector Herrera non giocherà per la quinta volta consecutiva con l'Atletico Madrid

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Celta Vigo - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - February 26, 2022 Atletico Madrid's Joao Felix and Hector Herrera REUTERS/Javier Barbancho

Dopo essere stato eliminato nella fase dei quarti di finale di Champions League, per mano del Manchester City, l'Atletico Madrid si prepara a tornare all'attività nel campionato spagnolo, dove non hanno avuto il passo migliore. Diego Pablo Simeone ha annunciato la chiamata che riceverà all'RCD Espanyol sul campo del Wanda Metropolitano per la 32a giornata, ma non potrà contare sulla presenza di Héctor Herrera a centrocampo.

Per la quinta volta consecutiva, il nativo di Rosarito, in Bassa California, non viene convocato con la prima squadra. Sebbene abbia partecipato all'allenamento con il gruppo, si sta riprendendo da un fastidio alla coscia che lo affligge dal 30 marzo di quest'anno. Secondo il team di rojiblanco, la lesione meritava solo sessioni di riadattamento e fisioterapia quotidiana senza un periodo di recupero confermato.

Informazioni in sviluppo*