Pasqua: scopri il significato di ogni giorno

La Settimana Santa è una celebrazione religiosa che commemora gli ultimi giorni della vita di Gesù sulla terra. Sebbene il Perù sia uno dei paesi che celebra questa tradizione religiosa, non è raro che molte persone non sappiano cosa significhi veramente ogni giorno o cosa venga ricordato in ciascuno di essi.

Nel nostro paese, la Settimana Santa inizia la Domenica delle Palme, tuttavia, in molte altre nazioni inizia il venerdì dei dolori o il venerdì del Consiglio, che è due giorni prima. In questo giorno, viene ricordata la sofferenza di Maria, madre di Cristo di fronte all'imminente morte di suo figlio.

Se vuoi conoscere il significato di ogni giorno della Settimana Santa, continua a leggere la seguente nota.

SIGNIFICATO DEI GIORNI DELLA SETTIMANA SANTA

Domenica delle Palme - 10 aprile

L'arrivo di Gesù a Gerusalemme è ricordato.

Lunedì Santo - 11 aprile

Il messia espelle venditori e mercanti dal Tempio di Gerusalemme perché usavano lo spazio come luogo di arricchimento e non di lode.

Martedì Santo - 12 aprile

Il giorno in cui Gesù incontra i suoi discepoli e parla loro del tradimento di Giuda e delle negazioni di San Pietro sorprende tutti.

Mercoledì Santo - 13 aprile

Giuda Iscariota tradisce Cristo in cambio di 30 monete d'argento.

Giovedì Santo - 14 aprile

Giorno dell'ultima cena con i suoi discepoli. Dopo questo arrestano Gesù.

Venerdì Santo - 15 aprile

È il giorno in cui il messia entra in prigione, e poi gli attacca una corona di spine e gli fa portare la sua croce. Alla fine, lo crocifiggono e lo seppelliscono

Sabato Santo - 16 aprile

È anche noto come Glory Sabbath, perché nonostante sia un giorno di lutto è anche considerato di speranza ponendo particolare enfasi sul promemoria che Gesù risorgerà il giorno successivo.

Domenica della Resurrezione - 17 aprile

Gesù è risorto il terzo giorno proprio come aveva detto. I primi a vederlo sono Maria Maddalena, Giovanni e Maria Madre di Giacomo.

IN CHE GIORNI SONO LE VACANZE?

Quest'anno le festività sono giovedì 14 e venerdì 15 aprile. Tuttavia, questo può variare a seconda delle società, poiché alcune tendono a prolungarlo fino a sabato in modo che i giorni di riposo siano più lunghi.

QUANTO DEVO PAGARE SE LAVORO DURANTE LA PASQUA?

Secondo il decreto legislativo n. 713, l'azienda in cui lavori deve riconoscere i pagamenti di riposo retribuiti, comprese le vacanze di Pasqua. La somma che ogni dipendente che lavora deve ricevere corrisponde a un giorno di lavoro per ferie non lavorative, secondo le informazioni ufficiali.

ALTRE VACANZE IN PERÙ

Al momento, questi sono i giorni non lavorativi che rimangono durante il resto del 2022 nel nostro Paese.

Domenica 01 maggio — Labor Day

Mercoledì 29 giugno — San Pietro e San Paolo

Giovedì 28 luglio — Festività nazionali

Venerdì 29 luglio — Festività nazionali

Martedì 30 agosto — Santa Rosa de Lima Day

Sabato 08 ottobre — Battaglia di Angamos

Martedì 01 novembre — Ognissanti

Giovedì 08 dicembre — Giorno dell'Immacolata Concezione

Venerdì 09 dicembre - Battaglia di Ayacucho (non lavorativo per il settore pubblico)

Domenica 25 dicembre — Natale

