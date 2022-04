Pasqua a Huánuco: luoghi turistici da godersi durante le vacanze

È la Settimana Santa e molti cittadini hanno programmato la lunga vacanza da trascorrere con la famiglia o tornare in patria per il celebrazioni. Ci sono destinazioni in cui queste feste religiose vengono vissute in un modo molto speciale, e Huánuco è una di queste. Questo posto tra le montagne e la giungla peruviana ha alte montagne ed è un'opportunità per visitare i suoi siti turistici.

Hai il coraggio di conoscere un po' di Huánuco? il portale And You What Plans? offre consigli per visitare la città e poter scattare foto per avere un ricordo futuro durante la Pasqua. Scopritelo nella seguente nota.

BOSQUE DE NEBLINA DE CARPISH

La nebbia copre costantemente quest'area di grande biodiversità, che collega, in un certo modo, la catena montuosa con la giungla del Perù. Qui puoi visitare la cascata di Santa Carmen, che è una meraviglia di 18 metri di caduta, quando scendi puoi vedere la forma di una piscina d'acqua naturale. Troverai anche la cascata di San Miguel, con più di 100 metri di caduta e un flusso d'acqua abbondante. Attorno ad essa si può vedere la foresta primaria dell'alta foresta o Rupa Rupa. Oltre alla diversità della flora e della fauna esistenti.

Catarata de San Miguel, por Tingo María pero también está cerca Huánuco. Visítalo en Semana Santa.

Infine, c'è il Velo delle Ninfe. Partendo dalla città di Tambillo Chico, i visitatori intraprendono una salita di due ore per raggiungere la poza del amor, adatta per l'arrampicata su roccia. Si trova in una gola di colline quindi ci sono ruscelli cristallini che formano cascate.

Bosque de Neblina de Carpish

LA CITTÀ DI HUÁNUCO

Una città che ospita templi, palazzi e tenute di vari secoli. Una delle sue grandi attrazioni è Kotosh, un tempio di fango che ha più di 4.000 anni. L'importante è fare una passeggiata intorno alla Plaza de Armas dove troverai aree verdi e una piscina al centro, luogo perfetto per fare una pausa.

Se stai cercando di continuare la festa religiosa, puoi visitare la cattedrale della città, che è stata costruita nel 1966 e contiene una collezione di tele della scuola Cusqueña e una scultura barocca in legno del Signore di Burgos, re e patrono di Huánuco.

Se sei un amante dei musei, visita il Museo Regionale Leoncio Prado, che ha tre sale rappresentative che sono: Kotosh Shillaqoto, manieri regionali e locali, e sala Leoncio Prado. Puoi persino passeggiare intorno al ponte di Calicanto, che si trova a quattro isolati dalla piazza principale e si trova sul fiume Huallaga. Realizzato su due colonne che terminano con balconi semicircolari, è stato costruito nel 1879 e collega i distretti di Huánuco e Amarilis.

Museo Regional Leoncio Prado, un lugar para conocer sobre arte e historia de la ciudad. Ubicado cerca a la Plaza de Armas de Huánuco.

Troverai anche il sito archeologico monumentale di Kotosh e la sua sala espositiva, un complesso che ha più di 4.000 anni. Nel luogo spicca il Tempio delle Mani Incrociate: due coppie di sculture in altorilievo, a braccia incrociate, lavorate in argilla grezza. L'attrazione turistica risiede nell'alto livello gerarchico della casta sacerdotale di Kotosh e nelle rappresentazioni rituali religiose e di pellegrinaggio.

Infine, puoi visitare la casa della hacienda Shismay (che ha un giardino) e la sala espositiva di storia e arte religiosa di Churubamba. C'è un'abbondanza di mummie, per lo più bambini, che sono state trovate nel complesso archeologico di Papahuasi.

COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI GRAU

Qui troverai il sito archeologico monumentale di Garu, uno dei più importanti centri antropologici dell'Alto Marañón. Secondo loro, sarebbe stato il quartier generale politico e amministrativo di Yaros o Yarowilcas. Spicca la presenza di centri abitativi, amministrativi, religiosi e di difesa. D'altra parte, è considerato uno degli insediamenti più organizzati e popolati del periodo pre-Inca.

Complejo arqueológico de Huánuco

L'UNIONE-DUE DI MAGGIO

Come sapete, fa parte della storia Inca, che si riflette in un imponente monumento archeologico. Inoltre, ha acque termali con proprietà medicinali. Lì troverai il sito archeologico monumentale di Huánuco Pampa, noto anche come Huánuco Marka o Huánuco Viejo. I punti salienti del luogo sono l'Ushno, l'Inca Wasi, il Bagno degli Inca, il Palazzo delle Tre Porte e il Tempio Infinito.

Secondo le informazioni di Y Tú Qué Planes, la sua costruzione sarebbe iniziata nel 1460 e interrotta nel 1539 dall'arrivo degli spagnoli.

La Unión- Dos de Mayo Huánuco Perú

VISITA A MAYQUICHUA

Se sei un fan di scritti e serie che riflettono la storia peruviana, questo posto ti sarà familiare poiché è dove visse La Perricholi, il personaggio dell'era vicereale e amante del viceré Amat e Juniet. Qui si trova la sua casa, costruita nel 1739, dove un piccolo armadio è custodito nella camera matrimoniale e nei mobili dell'epoca.

Visita la casa de la Perricholi, personaje que fue amante del virrey Amat y Juniet.

