«Ben-Hur», «La Passione di Cristo» e altri classici pasquali da ascoltare in streaming

«La Passione di Cristo» ricrea la passione di Gesù che è stata raccontata nei Vangeli. (Icon Productions)

La Settimana Santa non sarebbe completa senza una propria maratona di film che ha portato sul grande schermo le più grandi storie del cattolico. religione che sia mai stata ambientata al tempo dell'Impero Romano. Dall'indimenticabile classico Ben-Hur alla cruda trama di La passione di Cristo diretta da Mel Gibson , dai un'occhiata a questo elenco di titoli che puoi guardare attraverso le piattaforme digitali.

La pasión de Cristo

L'attore-regista Mel Gibson era dietro questo film drammatico cristiano uscito nel 2004. Interpretato da Jim Caviezel nel ruolo di Gesù di Nazareth e Maia Morgenstern nei panni della Vergine Maria, la produzione cinematografica ritrae la passione di Gesù, secondo i Vangeli canonici. La trama è divisa in preghiera e agonia nel Giardino degli Ulivi, la flagellazione di Gesù, la coronazione di spine, Gesù che porta la croce al Calvario, la crocifissione e la morte di Gesù e, infine, la risurrezione di Gesù il terzo giorno della sua morte. Disponibile su Star+.

Ben Hur

È passato più di mezzo secolo e la televisione continua a trasmettere questo film nella sua programmazione speciale in questi giorni. Ora, la storia con Charlton Heston può anche essere goduta in qualsiasi momento in streaming: «Un membro della nobiltà ebraica che vive a Gerusalemme, Judah Ben-Hur (Charlton Heston) vive una vita religiosa e pacifica. Un giorno, si oppone alla tirannica occupazione della Giudea da parte di Roma». Può essere visto nel catalogo HBO Max.

Espartaco

Sulla base degli eventi del 73 a.C., Kirk Douglas dà vita allo schiavo diventato gladiatore che divenne il simbolo di una ribellione contro l'Impero Romano. Il film del 1960 è stato diretto da Stanley Kubrick ed era basato sul romanzo omonimo scritto da Howard Fast. Oltre al protagonista, si sono esibite anche altre star del cinema americano classico come Laurence Olivier, Jean Simmons, John Gavin, Charles Laughton, Peter Ustinov, Herbert Lom, Woody Strode e Tony Curtis. Per divertirti su HBO Max.

La vida de Brian

Nel 1979, il gruppo comico inglese noto come Monty Python pubblicò la loro terza proposta cinematografica, che racconta la storia di un ebreo nato lo stesso giorno di Gesù e, durante i giorni della sua età adulta, viene confuso da lui in più occasioni. Questa satira è diventata uno dei titoli di maggior successo del suo tempo grazie alle sue scene comiche e parodie, così come alle canzoni originali che hanno deliziato il pubblico. Su Netflix.

I dieci comandamenti

Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Edward G. Robinson, Yvonne De Carlo, Debra Paget e altri attori dell'età d'oro del cinema americano sono i protagonisti di questo film religioso che ricrea un passaggio dell'Esodo nella Bibbia. Secondo la storia, sarebbe stato scritto da Mosè, un principe egiziano che libera il suo popolo dalla schiavitù e in seguito riceve i Dieci Comandamenti da Dio. «La vita di Mosè, una volta onorata dalla casa del faraone, che ha voltato le spalle a una vita di privilegio per condurre il suo popolo alla libertà», si legge nella sinossi ufficiale. È disponibile per la visione su Prime Video.

