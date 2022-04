Amore, scandali e la fine del matrimonio trentennale di Billy Ray e Tish Cyrus

«Il matrimonio è un duro lavoro», ha detto Tish Cyrus nel maggio 2017 quando ha parlato per il podcast The Daily Dish di quanto fosse difficile mantenere una relazione forte - come quella che aveva avuto fino ad allora con Billy Ray Cyrus - in mezzo all'occhio del pubblico. «Molte persone, quando attraversano lotte e momenti difficili, gettano la spugna troppo facilmente», ha aggiunto, non sapendo che cinque anni dopo avrebbe deciso di porre fine alla sua storia d'amore di quasi tre decenni con Billy Ray.

«Qualsiasi relazione, che si tratti di matrimonio o famiglia, non importa, devi davvero prenderti cura di essa, nutrirla e lavorare davvero sodo. E non è sempre facile, soprattutto nel business in cui ci troviamo», ha spiegato la madre di Miley Cyrus a proposito di come fosse stata in grado di far fronte alla loro relazione, non senza alti e bassi.

Ed è che prima del recente annuncio che Tish ha chiesto il divorzio a Billy Ray, la coppia aveva già toccato il fondo in un paio di occasioni. Prima è stato Billy a chiedere la separazione nel 2010 a causa di «differenze inconciliabili», ma un anno dopo ha rinunciato. Tuttavia, tre anni dopo, la stessa Tish intraprese un'azione legale per lo stesso motivo.

Tuttavia, entrambi hanno dichiarato qualche tempo dopo di essersi semplicemente svegliati e si sono resi conto di amarsi ancora, così hanno deciso di sforzarsi e andare dalla consulenza di coppia per continuare la storia che sembrava una fiaba, una di quelle che Hollywood ama.

Tish apareció en el video "Achy Breaky Heart" que catapultó a la fama a Billy Ray

E come una bella storia d'amore, la loro storia d'amore è iniziata non senza certe difficoltà attraverso le quali sono riusciti a superare. Si sono conosciuti nei primi anni '90, l'attrazione è stata immediata, ma c'era un piccolo inconveniente (in realtà, due): il musicista aveva una relazione occasionale con Kristin Luckey, che lavorava come cameriera in un hotel della Carolina del Sud. Inoltre, non aveva ancora legalmente concluso il suo matrimonio con Cindy Smith, che aveva sposato nel 1986.

Sebbene la relazione tra Kristin e Billy, che allora aveva una certa reputazione, non fosse del tutto formale, concepirono un figlio. Quando Kristin ha dato alla luce il bambino che ha chiamato Christopher, lei e Billy Ray si erano già separati. Kristin ha partorito l'8 aprile 1992, quando la cantante non solo stava già uscendo con Tish, ma aspettavano la loro prima figlia, Miley.

A quel tempo, anche Tish aveva una sua storia. All'età di 19 anni sposò un batterista di Ashland, Kentucky, di nome Baxter Neal Helson. Durante questo matrimonio, l'attrice ha procreato i suoi primi due figli, Brandi e Trace, che Billy ha successivamente adottato.

Poco dopo l'inizio della storia d'amore tra Billy e Tish, l'attrice americana ha annunciato la sua gravidanza con Miley Cyrus (nato nel novembre 1992) che sarebbe poi diventato il membro più popolare della famiglia. Così, con tutta la felicità che questo nuovo capitolo li ha portati nelle loro vite, hanno deciso di suggellare il loro fidanzamento con un matrimonio il 28 dicembre 1993, nel soggiorno della loro casa a Franklin, nel Tennessee.

Si diceva molto se Billy avesse camminato con entrambe le donne contemporaneamente da quando Christopher e Miley erano nati a soli otto mesi di distanza, tuttavia il cantante non ha detto nulla al riguardo.

Christhoper, el primer hijo de Billy Ray con Kristin Luckey, se lleva ocho meses con Miley Cyrus

Billy Ray confessò anni dopo che la sua casa discografica non accolse con favore la sua relazione con Tish. Ma ha ignorato e seguito il richiamo del suo cuore, anche Tish è apparso come comparsa nelle riprese del videoclip Achy Breaky Heart, un singolo pubblicato dal musicista nel 1992. In quel materiale ha evidenziato la sua bellezza con i suoi lunghi capelli biondi ricci, una parte superiore civettuola di strass colorati, mentre in un altro cambio di abiti neri ha messo in risalto i suoi grandi e bellissimi occhi grigio-blu.

Dopo il grande matrimonio, la coppia ha concepito e accolto Braison e Noah Cyrus, che sarebbero stati i fratelli del famoso cantante Miley, anche la più giovane della famiglia. ha anche seguito le orme di suo padre e sua sorella mentre si avventurava nell'industria musicale.

La familia Cyrus ha sido polémica

Christopher ha oggi la stessa età di Miley, tuttavia, è totalmente fuori dal mondo dello spettacolo, anche se i fan della famiglia sottolineano quotidianamente quanto sia bello il primo figlio di Billy Ray, laureato in giurisprudenza presso l'Università del Texas.

Dopo 17 anni insieme, la coppia ha assistito a diversi alti e bassi nel loro matrimonio, così nel 2010 Billy Ray ha chiesto il divorzio, il che ha sorpreso tutti i media. Tuttavia, nessuna delle persone coinvolte ha fornito alcuna dichiarazione in merito ai motivi di questa separazione.

Tuttavia, cinque mesi dopo l'artista ha ritirato la sua richiesta, come ha dichiarato in un'intervista per The View il suo desiderio di continuare con il suo matrimonio.

El cantante Billy Ray solicitó el divorcio a Tish Cyrus

«Ho escluso il divorzio. Voglio rimettere insieme la mia famiglia», disse il musicista in un'intervista all'epoca. «Le cose vanno meglio che mai», ha detto mentre i suoi figli erano piccoli e erano il centro della sua vita.

A sua volta, il cantante ha fatto notizia in quel momento, come ha detto alla rivista GQ, prima della loro presunta separazione, che la Disney ha trasmesso lo spettacolo per bambini Hannah Montana, interpretato da Miley Cyrus, aveva distrutto la sua famiglia e accusato la serie di avere sua figlia fuori controllo.

Tre anni dopo, la situazione della coppia divenne di nuovo tesa, poiché Tish era ora quello che chiedeva la separazione a causa di una presunta «questione personale», come ha confermato sulla rivista People il motivo per cui la relazione si è interrotta al punto da pensare ancora una volta al divorzio.

«Si tratta di una questione personale e stiamo lavorando per trovare una soluzione che sia la migliore per la nostra famiglia. Vi chiedo di rispettare la nostra privacy in questo momento», ha detto.

Inoltre, la coppia ha successivamente confermato di aver salvato il matrimonio attraverso un trattamento di terapia di coppia.

«Ci siamo svegliati entrambi e ci siamo resi conto che ci amavamo e abbiamo deciso che volevamo stare insieme», hanno detto in una dichiarazione nel luglio 2013. «Entrambi siamo andati alla consulenza di coppia, qualcosa che non facevamo in 22 anni di vita insieme, e ci ha avvicinato e ha davvero aperto la nostra comunicazione in modi sorprendenti».

La pareja tomó terapia

Nel 2016, Billy Ray Cyrus ha detto alla stampa che sebbene lui e Tish abbiano incontrato vari ostacoli nel corso degli anni, dal momento che si sono concentrati sul prendere le cose «passo dopo passo».

«È come tutto nella vita», e ha aggiunto: «Si fa un passo alla volta. Un giorno alla volta. Penso che una delle cose più importanti nella vita e in una relazione sia apportare modifiche».

Dopo queste dichiarazioni, la coppia è stata vista l'ultima volta con Miley Cyrus nel 2019, sul red carpet dei famosi Grammy Awards, perché all'interno dell'evento hanno posato insieme, tenendosi per mano e sono stati persino visti affettuosi l'uno con l'altro.

Il 6 aprile di quest'anno 2022, Tish Cyrus ha annunciato per la terza volta il suo divorzio con Billy Ray, dopo il 30 anni di matrimonio.

Il produttore ha presentato istanza di separazione legalmente nella contea di Williamson, Tennessee, dove stabiliva nei documenti di divorzio ottenuti da TMZ che la coppia non viveva insieme da più di 2 anni e ha elencato «differenze inconciliabili» come motivo della separazione. Così ha chiesto alla corte di distribuire equamente tutti i beni coniugali.

Los tres artistas posaron cariñosamente por última vez en la alfombra roja de los Grammy 2019

Inoltre, l'ormai ex coppia ha rilasciato una dichiarazione in cui ha aggiunto la decisione di porre fine al loro matrimonio:

«Dopo 30 anni, cinque bambini meravigliosi e una vita di ricordi, abbiamo deciso di andare per strade separate, non con tristezza, ma con amore nei nostri cuori».

Hanno evidenziato i risultati che hanno avuto come famiglia durante la loro relazione: «Siamo cresciuti insieme, abbiamo formato una famiglia di cui possiamo essere molto orgogliosi e ora è il momento di creare i nostri percorsi», hanno aggiunto.

«Saremo sempre una famiglia e non vediamo l'ora di vivere un'esperienza condivisa, continua e amorevole come amici e genitori. Non abbiamo preso questa decisione con leggerezza o rapidità, ma con così tante cose in corso nel mondo, volevamo fornire un po' di chiarezza e chiusura in modo da poter rimanere concentrati su ciò che è importante «, hanno scritto le celebrità.

Los famosos han estado envueltos múltiples controversias

«Con amore e speranza... Tish e Billy Ray Cyrus», ha chiuso il messaggio dell'ormai ex coppia.

Finora nessuno dei cinque bambini ha rilasciato una dichiarazione a questa notizia sul divorzio dei genitori, tuttavia, diversi netizen hanno confrontato la relazione di Tish e Billy con quella della figlia Miley Cyrus e Liam Hemsworth sui social network, poiché entrambe le coppie hanno vissuto separazioni diverse. durante la loro relazione e si sono persino sposati nello stesso posto.

Tish Cyrus si è sviluppata come attrice e produttrice televisiva e video americana, attualmente ha 54 anni. Ha lavorato alla produzione di film come il film The Last Song, con sua figlia e Liam Hemsworth, in cui entrambi i protagonisti hanno trafitto il loro amore per lo schermo.

L'attore, cantante e cantautore americano di musica country ha attualmente 60 anni e i suoi album hanno accumulato nove valutazioni multi-platino. Ha condiviso le sue capacità di recitazione insieme alla performer Party in the U.S.A. nella famosa serie Hanna Montana dal 2006 al 2011.

El artista Billy Ray Cyrus llega para la 31ª Gala anual MusiCares Person of the Year en honor a Joni Mitchell en las Vegas, Nevada, Picture taken April 1, 2022.

Mentre l'amore ha costretto entrambi a tornare, solo il tempo dirà se questa separazione è l'ultima o entrambi sono fermi nello sviluppare la propria vita da soli.

