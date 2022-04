L'Istituto distrettuale di ricreazione e sport (IDRD) ha riferito che più di 22.000 persone hanno scalato il sentiero di Monserrate questo giovedì santo. Il percorso pedonale, che ha 1.605 gradini, è aperto durante la settimana principale dalle 5:00 del mattino fino alle 12:00.

L'ufficio del sindaco locale di Santa Fe ha spiegato che durante il tour il personale delle entità distrettuali ha accompagnato i parrocchiani e i turisti. Allo stesso tempo, hanno affermato che 25 persone sono state curate per ferite e situazioni minori, mentre i vigili del fuoco di Bogotá «hanno dato 970 manubri ai minori per controllarne l'ingresso», ha scritto l'entità sul suo account Twitter.

Va ricordato che il sentiero è stato abilitato dopo due anni di chiusure totali e capacità parziale a causa della pandemia di covid-19. Il distretto ha anche commentato che non è consentito salire sulla strada se sono donne incinte, adulti sopra i 75 anni, bambini alti meno di un metro e persone sotto l'influenza di agenti psicoattivi. Hanno anche sottolineato che è vietato entrare agli animali domestici.

«L'ingresso tramite funicolare e funivia sarà aperto fino alle 18:30. Consigliamo alle persone che scendono dalla collina di non rimanere nella parte bassa per non causare folle», ha aggiunto l'ufficio del sindaco locale.

Si prevede che per i giorni più affollati, i visitatori avranno l'ultima opzione per scendere lungo il sentiero alle 16:00 Da quel momento ci sarà una spazzata in modo che non rimangano sul posto più tardi. «L'ingresso tramite funicolare e funivia sarà aperto fino alle 18:30», ha aggiunto l'ufficio del sindaco locale e ha raccomandato di non rimanere nella parte inferiore quando si scende dalla collina per non causare folle.

L'amministrazione di Claudia López si aspetta che questa Settimana Santa più di 60.000 persone saliranno sulla collina. Infatti, la scorsa Domenica delle Palme, quasi 20.000 persone hanno visitato i tradizionali templi religiosi di Monserrate, Guadalupe e il 20 luglio, secondo un rapporto condiviso dal Segretariato del Governo.

Felipe Jiménez Ángel, segretario del governo, ha anche indicato che è stato installato un posto di comando unificato, dal quale saranno monitorate tutte le attività svolte durante la settimana principale.

I sentieri delle Eastern Hills sono abilitati a Pasqua

L'ufficio del sindaco di Bogotá ha riferito che i sentieri Quebrada La Vieja, San Francisco-Vicachá, La Aguadora e Guadalupe - Aguanoso saranno aperti ai cittadini per viaggiare durante la Settimana Santa. I quattro sentieri si trovano nelle colline orientali di Bogotà.

I percorsi che verranno effettuati attraverso questi ecosistemi garantiscono la ricreazione passiva e il piano di uso pubblico della riserva delle colline. Per partecipare, i cittadini devono effettuare la registrazione preventiva nella domanda https://gme.acueducto.com.co/visitas/. All'arrivo al punto di incontro, verificheranno la quota e la scheda di vaccinazione.

L'amministrazione distrettuale ha avvertito che la strada Guadeloupe-Aguanoso sarà chiusa venerdì 15 aprile a causa di un pellegrinaggio che si svolgerà lungo la strada principale per Guadalupe. Il pellegrinaggio che si svolge dalla chiesa Nuestra Señora de La Peña, nel quartiere di Los Laches, Ermita de la Peña o Alto de La Cruz al Cerro Aguanoso e al Santuario della Vergine di Guadalupe è limitato. L'unico accesso è proprio attraverso la chiesa di Guadalupe.

Alcuni consigli per visitare i sentieri sono:

• Non partecipare al percorso se si hanno sintomi di influenza, febbre o difficoltà respiratorie.

• Indossare sempre una mascherina. Questa è obbligatoria.

• Mantenere la distanza sociale di due metri nelle linee di ingresso e sul percorso all'interno del sentiero.

CONTINUA A LEGGERE: