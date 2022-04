Pasqua 2022: cosa si consiglia di consumare pesce per ridurre l'impatto ambientale

MEX8550. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/03/2021.- Una mujer trabaja hoy en el nuevo mercado La Viga, en Ciudad de México (México). El mercado de pescado y marisco más grande de América Latina, La Viga de la Ciudad de México, recibe estos días una nueva ola de clientes en Cuaresma buscando las mejores ofertas mientras esquivan la covid con las nuevas medidas sanitarias implementadas por el recinto. EFE/ Carlos Ramírez

La Commissione nazionale per la conoscenza e l'uso della biodiversità (Conabio) ha pubblicato un elenco di 28 pesci e frutti di mare la cui pesca è certificata come sostenibile. La certificazione di sostenibilità si basa sulla valutazione della popolazione marina target e della salute dell'ecosistema.

Le specie certificate sono presenti principalmente nel Nord e Sud Pacifico, nel Golfo del Messico e nei Caraibi. La pesca di tredici di loro, più della metà, non è chiusa, quindi il loro consumo non influisce sulla loro sopravvivenza in natura.

Entre las especies que se pescan de forma sustentable están algunos tipos de huachinango, atún, robalo y sardina. FOTO: Archivo WEB.

Tra le specie di pesci che vengono pescate in modo sostenibile ci sono alcune comuni come l' huachinango del Pacifico, il tonno pinna gialla, il branzino e diversi tipi di sardine come la criniera blu e il Monterrey. Nella lista ci sono anche la capra a strisce, il nibbio striato, il sugarello della baja, così come la cherna e il negrillo americani.

Per quanto riguarda i frutti di mare, si consiglia di consumare il granchio blu e verde, la vongola rossa e il cioccolato, l'aragosta della California, il callo d'ascia, il polpo di roccia dell'Atlantico, il calamaro gigante, così come i gamberi bianchi, blu e marroni.

Le autorità aggiungono che oltre al pesce e ai frutti di mare certificati, i consumatori possono mangiare con sicurezza i prodotti inclusi nella categoria Consigliati, perché hanno un punteggio inferiore a 5. Le categorie sono consultabili al semaforo Conabio, che riassume le categorie di rischio, le chiusure, i tipi di cattura, l'impronta ecologica e lo stato della popolazione.

La Conabio recomienda consumir productos locales durante la cuaresma, para reducir el impacto medioambiental. FOTO: MIREYA NOVO /CUARTOSCURO.COM Mireya Novo | Mireya Novo

Al semaforo è anche possibile controllare dove viene pescata ogni specie, poiché l'origine del prodotto è un fattore che deve essere preso in considerazione nella scelta del pesce da mangiare. La commissione raccomanda di consumare specie catturate localmente perché la loro impronta ecologica è inferiore a quella dei prodotti importati, quindi ha un impatto negativo minore sull'ambiente.

Il consumo di prodotti provenienti dall'estero è meno raccomandato a causa del livello di inquinamento causato dal loro trasferimento. Per raggiungere i centri di distribuzione, passano attraverso processi inquinanti come la refrigerazione, l'imballaggio e il trasporto.

Algunos factores a tomar en cuenta para tener un consumo responsable son el estado de las poblaciones, tipo de captura y lista de especies en riesgo. Foto: Archivo WEB.

Altri criteri da tenere in considerazione per un consumo responsabile delle specie marine sono lo stato delle popolazioni e il tipo di cattura. È consigliabile acquistare pesce e molluschi da una popolazione con potenziale di sviluppo, dove esiste la possibilità di aumentare le catture in modo precauzionale e controllato o da una zona con il massimo uso consentito, in cui la pesca è ottimale ma non è più possibile aumentare il catturare senza generare uno sfruttamento eccessivo

Per quanto riguarda la modalità di cattura, la più rispettosa dell'ecosistema è quella selettiva, in cui viene catturata solo la specie bersaglio. Mentre il più invasivo è non selettivo, in cui vengono catturate diverse specie e dimensioni che non sono il bersaglio, in modo che possano danneggiare animali come delfini, tartarughe e uccelli.

Vale la pena ricordare che ci sono più di 650 specie di pesci e crostacei commerciali nel paese. Tuttavia, sono ancora in corso pratiche illegali come la pesca di specie in via di estinzione o durante la stagione di chiusura. Recentemente, il Messico e gli Stati Uniti hanno firmato accordi per combattere la pesca illegale e proteggere gli ecosistemi marini. Ciò deriva dalla necessità di proteggere gli ecosistemi marini minacciati dalla pesca illegale e dall'inquinamento da plastica.

