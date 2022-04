Minsa chiarisce che indossare la mascherina è ancora obbligatorio in spazi aperti e chiusi

Il Ministero della Salute (Minsa) ha chiarito stasera di non aver emanato alcun regolamento che elimini l'uso della mascherina in spazi aperti o chiusi e ha ricordato, in una dichiarazione al pubblico, che il suo uso è ancora obbligatorio.

«Al momento, Minsa non ha stabilito alcuna normativa che elimini l'uso della maschera in spazi aperti. Il suo utilizzo continua ad essere obbligatorio ed è una delle principali misure per contenere la diffusione del covid-19 «, ha sottolineato il settore sanitario.

Nella sua argomentazione, l'autorità sanitaria ha specificato che, sebbene oltre il 50% della popolazione target sia stata vaccinata con la terza dose contro il covid-19, «la popolazione viene invocata per continuare a rispettare le misure di prevenzione».

MISURE DI BASE

Dall'inizio della pandemia e in tutto lo stato di emergenza sanitaria, le principali misure preventive sono indossare la mascherina, lavarsi le mani, allontanarsi dalla società, evitare la folla e mantenere la bolla sociale.

Tuttavia, Minsa ha ricordato che valuterà l'uso obbligatorio della mascherina in spazi aperti in luoghi che raggiungono un'adeguata copertura vaccinale, come l'80% di tre dosi contro il covid-19 in una popolazione prioritaria, «per la quale verrà redatto il rispettivo standard».

Tutto questo in conformità con le raccomandazioni del National Institute of Health (INS) e del National Center for Epidemiology, Prevention and Disease Control (CDC Peru).

QUARTA ONDATA

«A causa dell'emergere di nuove varianti di covid-19, non è esclusa una quarta ondata», ha detto Minsa nella sua dichiarazione. Per questo motivo, ha invocato la popolazione a continuare con misure sanitarie per evitare infezioni da SARS-CoV-2, nonché per completare il programma di vaccinazione.

