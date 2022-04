Minor viene salvata dalla morte nella competizione nautica a Cartagena: la guardia costiera l'ha beccata ad ausiliare

Pochi minuti fa, la Marina colombiana ha confermato il salvataggio di un minore che ha avuto un incidente nella baia di Cartagena, vicino al Club Navale, mentre praticava uno sport acquatico. Come inizialmente affermato, la giovane donna perse il controllo della tavola, che era guidata da un'ala, o modalità nota come Wing Foil, che la fece cadere in mare e diventare priva di sensi.

Il capitano della fregata Fredman Edicson Jiménez Cifuentes, comandante della stazione di guardia costiera di Cartagena, ha parlato con Infobae e ha rivelato i dettagli dell'accaduto.

La stazione di guardia costiera di Cartagena ha attivato tutti i dispositivi e le attrezzature di emergenza, consentendo la localizzazione immediata della barca e della giovane donna. È stata poi trasportata al molo noto come «Las Gaviotas», dove è stata inizialmente valutata e successivamente trasferita in un centro medico nella capitale di Bolivar, dove le è stato dato un controllo completo. Il video mostra quando le guardie costiere effettuano manovre di emergenza mentre arrivano a terra.

La Marina colombiana assiste i minori in emergenza in mare. Le unità della Guardia Costiera della Marina colombiana sono state evacuate nelle ultime ore, un minore che sarebbe naufragato nella baia di Cartagena.

Per quanto riguarda le condizioni di salute del minore, il capitano Jiménez ha dichiarato:

Va notato che ci sono avvisi emessi dalle autorità, che raccomandano a turisti, bagnanti e sportivi di fare attenzione durante questi giorni di vacanze pasquali. Secondo la direzione generale marittima colombiana, DIMAR, c'è stato «un progressivo aumento della velocità degli alisei e l'altezza dell'onda nel Mar dei Caraibi», questo interesserebbe Cartagena, Puerto Bolivar, Riohacha, Santa Marta e Barranquilla.

Di fronte a questi avvisi, il capitano ha raccomandato:

Tuttavia, ha aggiunto che stanno monitorando i «venti di coda», che hanno mostrato un piccolo aumento delle ore pomeridiane negli ultimi giorni. «Ecco perché è importante prendere tutte le misure preventive per il ritorno di bagnanti o atleti dalla zona dell'isola a Cartagena. Bene, perché a quell'ora del pomeriggio, le onde sono un po' più forti rispetto al mattino, quando vanno in quella zona. Quindi, abbiamo alcuni schemi di sicurezza che non ci sono dispositivi in luoghi diversi per fare il controllo del ritorno di quelle barche e verificare che lo facciano davvero, perché arrivano tutte senza notizie», ha detto.

La Marina ricorda alle persone che possono raggiungere la linea di risposta alle emergenze 146 e la linea 123 della polizia nazionale, che è collegata alla direzione della guardia costiera di Cartagena.

