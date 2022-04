Alzati presto! Il Monserrate Trail chiude a mezzogiorno a Pasqua

Dopo una giornata di manutenzione e chiusura totale avvenuta martedì sul sentiero Cerro de Monserrate, più di 22.000 persone sono state incoraggiate a percorrere la strada di pietra fino a quel luogo iconico di Bogotà questo giovedì santo.

Il sentiero di Monserrate ha finalmente accolto gente del posto e visitatori dopo due anni di chiusure totali e capacità parziale a causa della pandemia di covid-19. Le uniche restrizioni includevano donne incinte, animali domestici, adulti di età superiore ai 75 anni, bambini alti meno di un metro e persone sotto l'influenza di agenti psicoattivi.

Inoltre, l'ufficio del sindaco di Bogotà ha insistito sul fatto che il sentiero è accessibile solo tra le cinque del mattino e mezzogiorno . Tuttavia, l'uno o l'altro uomo incapace arrivò dopo l'orario indicato il primo giorno santo e non poteva salire sulla collina a piedi: aveva la possibilità di salire in funivia, funicolare o tornare un altro giorno.

Per evitare che ciò accada a te, tieni presente questo limite di tempo e arriva presto in modo da poter raggiungere su e giù per il sentiero acciottolato. Se lo trovi chiuso, evita di arrampicarti sulla boscaglia se non hai abbastanza esperienza escursionistica, poiché potresti perderti o ferirti.

Oltre agli sportivi e agli appassionati di outdoor, alcuni cattolici salgono sulla collina durante la Settimana Santa come parrocchiani e pellegrini, poiché in alto si trova la Basilica Santuario del Signore Caduto di Monserrate, figura religiosa a cui sono stati attribuiti miracoli di ogni genere.

Inutile dire che l'ingresso nella basilica è gratuito e funziona come qualsiasi altra parrocchia cattolica: ci saranno celebrazioni liturgiche e si svolgeranno le consuete attività della Settimana Maggiore. Tuttavia, alcune di queste attività si svolgeranno dopo l'orario di chiusura del percorso.

Ad esempio, la celebrazione della Passione di Gesù Cristo — il Venerdì Santo alle tre del pomeriggio — e la Veglia Pasquale — il Sabato Santo alle sei del pomeriggio. Se parteciperai a queste attività, porta con te dei soldi per salire o scendere con la funivia o la funicolare. Inoltre, è necessario portare con sé la tessera di vaccinazione contro il covid-19.

Tieni presente che le attività verranno trasmesse anche su Facebook Live, quindi puoi guardarle da casa senza alcun costo.

L'ufficio del sindaco di Bogotá ha riferito che i sentieri Quebrada La Vieja, San Francisco-Vicachá, La Aguadora e Guadalupe-Aguanoso saranno aperti ai cittadini durante la Settimana Santa. I quattro sentieri si trovano nelle colline orientali di Bogotà.

I tour che verranno effettuati attraverso questi ecosistemi garantiscono la ricreazione passiva e il piano di uso pubblico della riserva di Los Cerros. Per partecipare, i cittadini devono effettuare la registrazione preventiva nella domanda https://gme.acueducto.com.co/visitas/. All'arrivo al punto di incontro, verificheranno la quota e la scheda di vaccinazione.

L'amministrazione distrettuale avverte che la strada Guadeloupe-Aguanoso sarà chiusa venerdì 15 aprile a causa di un pellegrinaggio che si svolgerà lungo la strada principale per Guadalupe. Il pellegrinaggio che si svolge dalla chiesa Nuestra Señora de La Peña, nel quartiere di Los Laches, Ermita de la Peña o Alto de La Cruz al Cerro Aguanoso e al Santuario della Vergine di Guadalupe è limitato. L'unico accesso è proprio attraverso la chiesa di Guadalupe.

CONTINUA A LEGGERE: