Almeno sette morti e 27 feriti da un attacco russo agli autobus che hanno evacuato i civili

Almeno sette persone sono state uccise e 27 ferite a seguito di un attacco contro autobus di evacuazione civile nella città di Borova, nella regione di Kharkov, che le autorità hanno attribuito alle forze russe.

Come riportato venerdì dalla procura regionale di Kharkiv su Telegram, l'attacco è avvenuto giovedì. Secondo i residenti locali citati dall'agenzia di stampa Ukrinform, gli autisti degli autobus, vedendo le truppe russe, si sono fermati in modo che le persone potessero uscire dai veicoli «con le mani in alto», ma hanno sparato contro di loro.

Il servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU) ha già avviato un'indagine per chiarire se quanto accaduto costituisca una violazione delle leggi di guerra e omicidio premeditato, ai sensi del codice penale ucraino.

Il 4 aprile, le autorità ucraine hanno esortato i residenti di Borova a lasciare la città con i propri mezzi o su autobus attrezzati a tale scopo. Da allora, metà dei residenti locali, 15.000 in totale, se ne sono andati.

Un soldado ucraniano observa una parte de un vehículo militar ruso destruido, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en el pueblo de Husarivka, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 14 de abril de 2022. Imagen tomada el 14 de abril de 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis REUTERS

Giovedì mattina, le truppe russe sono entrate in un villaggio vicino a Borova e, in serata, le autorità ucraine hanno confermato di aver ottenuto anche l'accesso a Borova. La città è stata bloccata, secondo la stampa ucraina.

Senza contare le vittime di giovedì, il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Sinegoubov, ha affermato che più di 500 civili, tra cui 24 bambini, sono morti dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio.

«Dall'inizio dell'invasione russa sono morti 503 civili, tra cui 24 bambini», ha detto il governatore della regione, la cui capitale, Kharkiv, è stata pesantemente bombardata dall'esercito russo, in un video pubblicato sul suo canale Telegram.

Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, con una popolazione di quasi 1,5 milioni di abitanti prima della guerra, si trova a circa 40 chilometri dal confine russo. È stato oggetto di intensi combattimenti per diversi giorni all'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio, ma è sempre rimasto sotto il controllo delle forze ucraine.

(Con informazioni di Europa Press, AFP ed EFE)

CONTINUA A LEGGERE: