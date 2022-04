WhatsApp annuncia nuove funzionalità per i messaggi vocali

ARCHIVO - El ícono de Whatsapp en la pantalla de un móvil. Foto: Fabian Sommer/dpa

WhatsApp continua a ottimizzare l'uso dei messaggi vocali nel suo servizio di messaggistica e ha annunciato quattro nuove funzionalità. Secondo la filiale del conglomerato statunitense Meta, questi includono la possibilità di ascoltare nuovamente i messaggi vocali prima di inviarli. Un'altra novità è la visualizzazione del messaggio come diagramma della forma d'onda con variazioni di livello. In questo modo è più facile per l'utente cercare alcune parti del messaggio. Altre due funzioni future hanno lo scopo di facilitare la gestione dei messaggi vocali a più lungo termine. Uno di questi è la riproduzione veloce dei messaggi inoltrati, che possono essere ascoltati a velocità di 1,5x o 2x. Inoltre, se smetti di ascoltare un messaggio, WhatsApp ti consentirà di riprendere la riproduzione dall'ultima posizione ascoltata senza dover tornare all'inizio della registrazione. WhatsApp non ha specificato quando queste funzionalità saranno disponibili su iPhone o dispositivi Android. Secondo la società, l'introduzione delle funzionalità avverrà «nelle prossime settimane». dpa