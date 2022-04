Quali sono le multe per lo spreco di acqua in CDMX durante la Pasqua

MÉXICO, D.F., 23ABRIL2011.- Un grupo de vecinos del Centro Histórico conformados por adultos, jóvenes y niños pasaron por alto la recomendaciones de abstenerse de desperdiciar el agua en el Sábado de Gloria. La Secretaría de Seguridad Pública había señalado que las personas que fueran sorprendidas tirando el líquido serán detenidas y remitidas al Juzgado Cívico, donde se les impondrá una multa de hasta 30 días de salario mínimo, equivalentes a mil 724 pesos, o de lo contrario, un arresto inconmutable de 20 a 36 horas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Il governo di Città del Messico e il sistema idrico di Città del Messico (Sacmex) hanno invitato la popolazione a non sprecare acqua durante Pasqua, in particolare il Gloria sabato ed evita le multe proprio per questa cosa.

Secondo la Chiesa cattolica, è consuetudine gettare acqua in giubilo, celebrando la risurrezione di Cristo e la purificazione dei peccati il giorno prima di Pasqua, così grandi quantità di acqua vengono sprecate ogni anno, motivo per cui il governo di Città del Messico e vari stati lo hanno vietato. azione oltre a prevedere multe per coloro che lo fanno.

Al llegar el Sábado de Gloria, las personas podían utilizar el agua de manera simbólica para purificar su alma y lavar sus pecados. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM). Moisés Pablo | Moisés Pablo

Secondo la legge sul diritto di accesso, smaltimento e igiene dell'acqua del CDMX e la legge sulla cultura civica di Città del Messico nel suo articolo 29 sezione VIII: «Acque reflue o impedirne l'uso da parte di coloro che devono avere accesso ad essa in tubi, serbatoi o serbatoi di stoccaggio, così come l'uso improprio di idranti pubblici, ostacolarli o impedirne l'uso», chi compie tali atti può essere punito.

Vengono stabilite sanzioni come multe che vanno da 1,58 pesos a 3.848 pesos. Oltre al fatto che le istituzioni hanno affermato che coloro che sprecano acqua possono essere arrestati per 13-24 ore o essere assegnati al lavoro comunitario per 6-12 ore.

Le raccomandazioni per prendersi cura dell'acqua sono state condivise attraverso i social network del sistema idrico di Città del Messico, come: fare bagni brevi, non usare il tubo per lavare l'auto o i marciapiedi, innaffiare le piante di notte per un uso migliore e solo una volta alla settimana, riutilizzare l'acqua saponata.

Por medio de Twitter la Sacmex pidió a la población no desperdiciar el agua aunque sea una tradición. Foto: twitter/@SacmexCDMX

Pulisci pavimenti, pareti e vetro con due secchi, uno per la pulizia e l'altro per il risciacquo, oltre a non abusare dei prodotti per la pulizia; lavare le verdure in una ciotola d'acqua, strofinarle con le dita o con un pennello e disinfettarle, inoltre, che l'acqua può essere riutilizzata per il bagno e per annaffiare le piante.

Allo stesso modo, l'istituzione ha chiesto alla popolazione che va in vacanza di non dimenticare di chiudere ermeticamente le chiavi e verificare che non ci siano fughe di notizie, in tal caso, ha invitato le persone a segnalarle.

La direzione esecutiva della giustizia civica ha commentato in un tweet: «Goditi il tuo sabato di gloria con la tua famiglia prendendoti cura dell'acqua. Sprecarlo è punibile per 6-12 ore di lavoro comunitario».

D'altra parte, il Consiglio di Città del Messico ha pubblicato su Twitter: «La tradizione popolare di bagnarsi sabato nella gloria è stata adattata alla necessità di prendersi cura dell'acqua. Oggi siamo più responsabili». Ha anche ricordato al pubblico le sanzioni.

2020 fue el año en que se registraron menos lluvias en los últimos 30 años. (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM). Rodolfo Angulo | Rodolfo Angulo

I telefoni per segnalare perdite o segnalare sprechi d'acqua sono: 55-5654-3210 e 55-5658-1111. Puoi anche richiedere assistenza tramite social network come Twitter: @SacmexCDMX.

Infine, Sacmex ha riferito sulla sospensione delle attività nelle aree dei servizi ai cittadini giovedì 14 aprile e venerdì 15 aprile.

