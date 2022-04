Pasqua: trucco per cambiare l'icona di WhatsApp con una croce viola

Migliaia di utenti di WhatsApp, in particolare quelli con telefoni cellulari Android, sono rimasti sorpresi nell'apprendere che Le applicazioni di messaggistica istantanea hanno molti segreti, diventando virali sui social network, in quanto ti consentono di personalizzare il tuo smartphone ogni mese.

Ad esempio, è diventato noto un trucco per cambiare il classico logo verde di WhatsApp in un simbolo che mostra una croce viola. Successivamente, Infobae spiega in dettaglio come farlo.

Ecco come puoi cambiare l'icona di WhatsApp per una croce per Pasqua

Prima di iniziare a menzionare il passo dopo passo, è necessario scaricare l'immagine che utilizzerà la nuova icona di WhatsApp.

Puoi cercare «Emoji della croce latina» in Google Chrome o Safari e scegliere quello che ti piace di più. Va ricordato che affinché questo trucco abbia un aspetto migliore visivamente, deve avere uno sfondo trasparente, cioè in formato PNG.

PicsArt. (foto: YouTube)

Se non riesci a trovare l'emoji con uno sfondo trasparente o una che hai scaricato in altri formati come JPG o GIF, non c'è nulla di cui preoccuparsi. C'è un'applicazione chiamata PicsArt che ti permette di cancellare lo sfondo di qualsiasi immagine in modo totalmente gratuito e super facile da fare. Ora, passo dopo passo:

1. La prima cosa è entrare in Google Play.

2. Successivamente, è necessario cercare l'applicazione chiamata Nova Launcher. Puoi installarlo direttamente tramite questo link.

3. Quindi apri l'app e configura lo stile di visualizzazione del tuo lanciatore mobile.

4. Quando hai finito, ora dovresti premere l'icona di WhatsApp per due secondi.

5. Apparirà una finestra che ti permetterà di modificare il nome e il logo.

6. Fai clic sull'icona di WhatsApp, poi su App, seguito da Foto e ora devi selezionare la foto della croce.

Cruz morada para ícono de WhatsApp. (foto: EmojiTierra)

7. Sarebbe tutto. Ora solo le modifiche devono essere salvate e vedrai che la tradizionale icona di WhatsApp verrà sostituita. Avrà invece un'icona a forma di cuore, rosa o rossa.

Se non finisci di convincere l'aspetto dello smartphone, devi semplicemente disinstallare Nova Launcher e tutto tornerà alla normalità.

Ultimo ma non meno importante, Nova Launcher non ti consente solo di cambiare l'icona delle tue immagini salvate. È inoltre possibile modificare il nome dell'applicazione.

Emojis de cruz morada para WhatsApp. (foto: La Verdad Noticias)

Homer Simpson può farti sapere quando c'è un nuovo messaggio su WhatsApp, ecco i passaggi

Per prima cosa devi scaricare l'audio di Homer Simpson in formato MP3. Per trovare l'audio su YouTube devi andare a questo link. Va notato che il link è uno dei tanti audio che Homer può trovare sulla piattaforma.

Puoi persino usare la voce di Bart Simpson.

Voz de Bart Simpson para WhatsApp. (foto: YouTube/TodoTOP)

Allo stesso modo, per scaricarlo sul tuo smartphone puoi utilizzare le varie pagine che scaricano musica da questo portale, devi solo incollare il link e scegliere il formato.

Inoltre, si consiglia di utilizzare applicazioni come SnapTube, disponibile nel Play Store, il negozio virtuale presente su tutti gli Android.

Ora è il momento di impostare il suono di Homer come suoneria per i messaggi di WhatsApp

1. Una volta scaricato l'audio di Homer Simpson, vai su WhatsApp e tocca l'icona a tre punti situata nell'angolo in alto a destra.

2. Seleziona l'opzione Impostazioni e poi Notifiche.

3. Inserisci l'opzione Tono di notifica e di default verrà visualizzata la suoneria.

4. Vai alla fine e sarai in grado di trovare l'opzione Aggiungi suoneria.

5. Riproduci e cerca l'audio MP3 di Homer Simpson scaricato da YouTube, e il gioco è fatto.

