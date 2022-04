Nuova PlayStation Plus: tre abbonamenti e integrazione con PS

SCREENSHOT - Sony anunció una reestructuración de su servicio de juegos por suscripción Playstation Plus. Foto: Playstation.com/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

In risposta all'Xbox Game Pass di Microsoft, Sony ha deciso di ristrutturare il suo servizio di abbonamento al gioco Playstation Plus con due nuove modalità chiamate Extra e Premium. Inoltre, la società ha annunciato che unirà Playstation Now e Playstation Plus in un unico servizio. L'attuale abbonamento a Playstation Plus verrà ribattezzato Playstation Plus Essential. Secondo Sony, offrirà, tra le altre cose, due giochi da scaricare al mese e funzionalità multiplayer online per molti giochi. Il nuovo abbonamento Playstation Plus Extra aggiunge un catalogo di fino a 400 giochi scaricabili per PS4 e PS5, sia dall'offerta di Sony che da sviluppatori partner di terze parti. L'abbonamento più costoso, chiamato Playstation Plus Premium, include tutti i vantaggi dei livelli Essential ed Extra. Aggiungi altri 340 giochi, inclusi i titoli per PS3 disponibili tramite streaming cloud, oltre a un catalogo di classici popolari per PS, PS2 e Playstation Portable (PSP), disponibili in streaming e per il download. Vengono Vengono offerti giochi in streaming da server Internet, come prima su Playstation Now per PS4, PS5 o PC. Inoltre, l'abbonamento Premium include versioni di prova in modo che i giocatori possano provare i giochi prima di acquistarli. Gli utenti che pagano trimestralmente o addirittura annualmente anziché mensilmente riceveranno uno sconto su tutti gli abbonamenti. L'abbonamento a PlayStation Plus verrà gradualmente eliminato per regione, a partire dai mercati asiatici, seguiti da Nord America ed Europa. Tra i titoli che saranno disponibili negli abbonamenti Extra e Premium, Sony ha menzionato: «Death Stranding», «God of War», «Marvel's Spider-Man», «Marvel's Spider-Man: Miles Morales», «Mortal Kombat 11" e «Return». I mercati che non dispongono di servizi di streaming cloud PlayStation Now, inclusa l'America Latina, riceveranno una versione più economica di PlayStation Plus con meno funzionalità. Questa modalità si chiamerà PlayStation Plus Deluxe e sostituirà l'abbonamento Premium. dpa