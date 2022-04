Le storie dietro la commedia Developations, della Truth Commission

Ana Delina Páez ha mal di pancia quando sale sul palco, non per mancanza di esperienza di recitazione o paura del palcoscenico, ma perché sul palco rappresenterà, o realizzerà, il modo in cui immaginava la ricerca di suo figlio, Eduardo Garzón Paéz, vittima di esecuzioni illegittime presentate come vittime in combattimento, noti come «falsi positivi».

È una delle 12 madri di Mafapo che fanno parte del cast della prima opera teatrale di grande formato della Commissione per la verità, chiamata Unveils: A Song to the Four Winds, che uscirà questo giovedì per la prima volta al pubblico al Festival del teatro ibero-americano di Bogotá.

Non è la prima volta che Ana Delina si esibisce in una commedia. Quando ero a scuola - ha ricordato in dialogo con Infobae - ha partecipato a qualsiasi iniziativa artistica. Le strutture economiche della sua casa non gli hanno permesso di costruire una carriera in quel campo, ma ora, quando ha circa 70 anni, ha avuto diverse opportunità per farlo, anche se con un altro obiettivo: la verità per le vittime.

«Mi sento molto felice, quando sono qui non vorrei andarmene. In questo lavoro sono stato molto felice, anche se questo lavoro è doloroso, perché ho molti ricordi di tutto di mio figlio», dice.

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

Eduardo Garzón Páez aveva 32 anni quando è scomparso il 4 marzo 2008. Ha vissuto a Bogotà con sua madre, orfana di un padre e seconda di due fratelli. Aveva studiato il liceo in una scuola militare e non aveva perso la pulizia insegnata, aveva denti perfetti e si pettinava a filo. Aveva tre figli e per sostenerli ha lavorato con sua madre nel casinò della Road Safety Police School.

Il 27 agosto, sei mesi dopo aver speso tutti i suoi risparmi di manodopera per la ricerca instancabile e senza alcun reddito, Ana Delina trovò suo figlio nel cimitero di Cimitarra, Norte de Santander, dove era stato sepolto in una fossa comune.

Era stato ucciso il giorno dopo la sua scomparsa, con diversi colpi che gli hanno frantumato il cranio. Quando lo trovarono, aveva un'uniforme militare non appuntita, messa alla leggera. Accanto a lui c'era Andrés Pesca Olaya, un giovane tassista anch'egli di Bogotà.

Il caso è stato uno dei primi noti del crimine odioso di falsi positivi e uno dei primi a raggiungere la condanna. Per questi eventi, un colonnello, un tenente, un sergente e cinque soldati professionisti sono stati condannati ciascuno a più di 40 anni di carcere. Ora hanno approfittato del PEC.

Ana Delina a volte si sente debole nella sua ricerca della verità, ma ogni volta che nota l'assenza di Eduardo trae forza per andare avanti. «Anche se è un cognome scadente, devo ripulire il nome di mio figlio», dice.

L'arte gli ha permesso di affrontare il dolore e guarire un po' quel «cuore spezzato» che la violenza gli ha lasciato. Nel processo ha cercato di sentire ciò che Eduardo provava, ma non è stato facile. In una performance a La Candelaria, qualche giorno fa, sentiva che non sarebbe stato in grado di indossare un'uniforme militare, ma ci è riuscito. Allo stesso modo, aveva paura e ha dovuto prepararsi per diversi giorni per seppellirsi viva in occasione della mostra Madres Terra.

Dovette essere curata dai paramedici dopo il primo incontro di ricognizione in cui partecipò alla Commissione per la Verità e incontrò un soldato che aveva commesso esecuzioni illegittime. Tutto per Eduardo, per lui continua e sopporta il grido che lo fa scavare nella sabbia sul palco del Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo.

«È stata una grande esperienza mostrare come ricordiamo, dire come possiamo guarire. Sono stati processi di guarigione. È stato un modo per non dimenticare questi casi di esecuzioni extragiudiziali», afferma Jacqueline Castillo, anche lei madre e vittima di Mafapo.

Spiega che questo non è un processo notturno. Ha preso provvedimenti per più di 14 anni per cercare la guarigione della ferita che ha aperto il conflitto, attraverso varie forme artistiche a cui ha partecipato insieme alle Madri dei Falsi Positivi.

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

Castillo dice che ora vorrebbe poter lavorare anche con i colpevoli per far avanzare la riconciliazione e cercare di lasciarsi alle spalle odio e rancore. «È stato meraviglioso vedere crescere la nostra famiglia. Abbiamo parlato in spazi in cui abbiamo perso una persona cara, i nostri fratelli, i nostri figli, ma abbiamo avuto l'accoglienza di molte persone, conosciamo vittime di altri eventi e ora li vediamo come una famiglia», dice.

Gestisce le reti di Mafapo e qualche mese fa ha ricevuto un messaggio da un soldato che aveva partecipato a esecuzioni extragiudiziali. Lo ha visitato nel suo luogo di detenzione con altre madri che hanno tirato fuori la galanteria per ascoltarlo e si sono abbracciate in riconciliazione. Qualche tempo dopo, hanno partecipato con l'ex soldato al paracadutismo.

Nella commedia Unveils: A Song to the Four Winds, vengono narrati molteplici eventi del conflitto, come massacri, sfollamenti, sparizioni forzate, tra molte altre situazioni che hanno fatto parte di quella storia.

La commissaria Lucia González ha spiegato a Infobae che il lavoro è nato dalle visite alle comunità, dall'identificazione di gruppi artistici e dalla scoperta delle diverse espressioni che avevano costruito.

«Ci siamo resi conto che è l'arte attraverso la quale le comunità esprimono il loro dolore, la loro tragedia, le loro esperienze, i loro sogni. All'inizio abbiamo pensato di fare una raccolta di canzoni che sono state scritte sul conflitto armato e la resistenza e abbiamo chiamato Iván Benavides, che è un esperto della nostra musica, e abbiamo chiesto perché non fare un gioco», ha detto.

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

Ramiro Osorio, direttore del sindaco del Teatro Julio Mario Santodomingo, ha proposto di contattare Bernardo Rey e Nube Sandoval per dirigere il progetto. Insieme alle comunità, hanno costruito una sceneggiatura che raccoglieva le narrazioni delle vittime in un'opera di grande formato a cui partecipano più di 100 persone.

«Lavorare dall'arte con le comunità significa instaurare un dialogo molto sincero, profondo e significativo, perché non è un'elaborazione di un'intervista, ma piuttosto è qualcosa che viene narrato dall'anima dei popoli, dai bisogni del nome. Hanno sentito che ciò che stanno narrando può avere un'eco molto grande per la società in generale, che ha bisogno di ascoltare ciò che hanno detto molto tempo fa», ha spiegato il commissario González.

Queste iniziative fanno parte di un impegno della Commissione per la Verità, che consegnerà il suo rapporto finale a metà anno, per un modo più completo di narrazione del conflitto, ha spiegato il commissario che porterà a una vita più armoniosa per tutti.

Gli orari delle esibizioni sono i seguenti: giovedì 14 aprile alle 20:00; venerdì 15 aprile alle 15:00 e alle 20:00; sabato 16 aprile alle 15:00 e alle 20:00.

CONTINUA A LEGGERE: