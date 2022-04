La Germania ha sequestrato un superyacht legato a un magnate russo vicino a Putin

El yate de lujo "Dilbar", totalmente cubierto, en el muelle Blohm+Voss en Hamburgo, Alemania, el 13 de abril de 2022. (Jonas Walzberg/dpa vía AP)

Le autorità tedesche hanno sequestrato un superyacht ad Amburgo dopo aver stabilito che appartiene alla sorella del russo Alisher Usmanov, considerato «uno degli oligarchi preferiti di Putin» e designato come suo possibile frontman.

L'ufficio federale della polizia criminale ha dichiarato mercoledì che, dopo «ampie indagini» e nonostante «si sia nascosto all'estero», è stato in grado di stabilire che il proprietario è Gulbakhor Ismailova, la sorella di Usmanov.

Il superyacht Dilbar è battente bandiera delle Isole Cayman ed è registrato a nome di una società a Malta, due paradisi bancari dove i miliardari spesso depositano le loro ricchezze. È stato lanciato nel 2016 e ha avuto un costo dichiarato di oltre $648 milioni.

La polizia ha affermato che le autorità tedesche hanno lavorato a Bruxelles per garantire che le sanzioni dell'UE fossero applicate al proprietario. La barca non può più essere venduta, noleggiata o spostata, ha aggiunto.

Vladimir Putin y Alisher Usmanov (Reuters) REUTERS

Gli Stati Uniti e l'UE il mese scorso hanno annunciato sanzioni economiche contro Usmanov, un magnate metallurgico, per il suo rapporto con il presidente russo Vladimir Putin, e in risposta all'invasione dell'Ucraina.

All'inizio di marzo, l'Italia ha sequestrato a Usmanov una proprietà del valore di circa 17 milioni di euro (18,5 milioni di dollari).

Usmanov, che gli Stati Uniti considerano il «front man» del presidente russo Vladimir Putin, ha assicurato tre settimane dopo di aver messo molti dei suoi beni e proprietà nel Regno Unito nelle mani dei trust prima di essere sanzionato da quel paese.

(Reuters) REUTERS

Il portavoce di questo magnate dell'industria metallurgica - la cui fortuna londinese si aggira intorno ai 18,4 miliardi di dollari - ha spiegato che la maggior parte delle sue proprietà nel Regno Unito, tra cui una sontuosa villa nel nord-ovest di Londra, «sono state trasferite molto tempo fa in trust irrevocabili». «Da quel momento in poi, Usmanov non era più il suo proprietario (dei beni), né poteva gestirli o negoziarne la vendita, ma poteva usarli solo per l'affitto. Si è ritirato come beneficiario e ha donato i diritti dei beneficiari alla sua famiglia», ha detto.

(Con informazioni da AP ed EFE)

