Il governo nazionale ha annunciato l'assistenza sociale a Chocó

Il ministro dell'Interno, Daniel Palacios, ha visitato il dipartimento di Chocó per presentare il saldo dell'assistenza sociale che è stato fornito in questo territorio. Allo stesso modo, a seguito delle denunce ricevute dalla leadership locale, è stato stabilito un piano di lavoro congiunto tra diverse autorità per migliorare le operazioni nella regione, che cerca di ridurre l'impatto criminale dei gruppi armati che molestano la popolazione.

La visita del ministro Palacios non era solo legata al panorama della sicurezza, poiché l'ordine del giorno mirava a fornire un nuovo programma «Sacúdete» nel comune di Condoto, Chocó, e l'istituzione di vari atti per la promozione delle infrastrutture, sia nella capitale che in altre aree del dipartimento. Allo stesso modo, i vigili del fuoco di Quibdó e la polizia sono stati assistiti, come misura per espandere il piede di forza.

Per quanto riguarda la consegna del programma «Sacúdete», a Condoto, il ministro ha evidenziato l'investimento di 1.623 milioni di pesos per l'attuazione del progetto che favorirà gli abitanti di questa giurisdizione nelle loro condizioni di salute e sport, a beneficio di 12.663 persone con uno spazio multifunzionale composto da bagni pubblici, spogliatoi, pavimenti e tribune.

Allo stesso tempo, è stato firmato l'accordo per lo sviluppo del parco di tipo 1 della strategia «Sacúdete» nei comuni di Curado e Cértegui, con un investimento di 2,5 miliardi di pesos, d'altra parte, il Centro amministrativo municipale di Canto de São Paulo, del valore di 3,5 miliardi di pesos, sarà sviluppato.

Allo stesso modo, Palacios ha emesso diversi assegni con un investimento di quasi 2 miliardi di pesos, per l'esecuzione di dotazioni tecnologiche e progetti produttivi, questo, per il rafforzamento delle comunità indigene, oltre a fornire crediti Icetex perdonabili per i giovani della regione. Inoltre, è stato effettuato un investimento di 428 milioni di pesos per rafforzare le squadre dei vigili del fuoco del Dipartimento.

In relazione a questo problema, il Ministro dell'Interno ha ordinato il trasferimento di quattro elementi acquatici, per lavorare sugli aspetti di sicurezza nella regione, affermando: «È stato istruito che quattro elementi fluviali della fanteria marina che si trovano a Turbo, fanno il loro movimento per rendere la loro presenza nell'Atrato Fiume qui a Quibdó, per generare azioni offensive contro questi gruppi criminali che cercano di diffondere la paura in città».

Nel frattempo, il rappresentante del governo nazionale ha annunciato l'espansione della flotta della polizia, poiché sono state consegnate più motociclette oltre a quelle che erano state fornite dopo la menzione dell'emergenza sociale, Palacios ha sottolineato: «Abbiamo consegnato 15 motocicli aggiuntivi al 71 che abbiamo aveva già consegnato, 12 che erano stati consegnati all'esercito nazionale. Abbiamo fornito, in modo molto importante, una capacità tecnologica così com'è; un'unità con due droni della più alta tecnologia, con capacità termica, capacità a infrarossi e capacità notturna per poter monitorare il comportamento di questi criminali dall'aria».

Infine, c'è stata una situazione delicata per quanto riguarda l'uso di minori da parte di organizzazioni criminali, poiché venivano strumentalizzati per l'esecuzione di azioni criminali, il ministro ha affermato: «Denunciamo alle strutture criminali che hanno stabilito una pratica di strumentalizzazione dei minori di 14 anni anni, per distribuire opuscoli e collaborare con le attività di estorsione perché questa è una violazione dei diritti umani ed è una pratica del Gulf Clan e Los Mexicanos».

È importante notare che giorni fa, Richard Moreno, coordinatore del Consiglio nazionale per la pace afro-colombiana (CONPA), ha affermato che la posizione del Ministro degli Interni era discriminatoria e razzista, poiché non aveva riconosciuto la reale situazione che affliggeva il dipartimento.

CONTINUA A LEGGERE: