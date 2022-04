Il famoso supermercato impiega più di 72 giorni per pagare i suoi dipendenti

Senza salari, senza previdenza sociale, senza licenziamenti, il sindacato Justo & Bueno, in attesa di più di 72 giorni, ha sollevato l'alta allerta per la mobilitazione e le azioni in difesa del reddito loro e delle loro famiglie.

In questo modo, ha dichiarato di aver tenuto riunioni il 28 marzo, il 4 aprile e l'11 aprile di quest'anno insieme al Ministero del Lavoro, alla Soprintendenza delle Imprese e alla società dove hanno ricevuto informazioni sulla crisi economica «e il loro mancato pagamento dei crediti di lavoro, si è constatato che tale si dice che le scadenze per l'ingresso di un investitore internazionale siano ritardate settimana dopo settimana senza essere rispettate e, senza specificare una data certa e definitiva per il pagamento degli stipendi, della sicurezza sociale, degli insediamenti, delle dotazioni e delle liquidazioni».

Il sindacato ha anche aggiunto che nell'ultima riunione non ha ricevuto informazioni reali e concrete che avrebbero portato a una data precisa del libro paga.

La catena commerciale Fair & Bueno ha iniziato ad operare in Colombia sei anni fa per competere nel formato «hard discount».

Negli ultimi cinque anni si è espanso e attualmente conta più di 1.000 negozi a livello nazionale, un portafoglio di oltre 600 prodotti e un libro paga di quasi 16.000 dipendenti.

Va notato che il 19 gennaio la Soprintendenza alle Imprese ha ammesso Justo & Bueno al processo di riorganizzazione, al fine di «normalizzare i suoi rapporti di credito commerciale e svolgere ristrutturazioni operative, amministrative, patrimoniali o passività».

Justo & Bueno ha denunciato che i giudici hanno sequestrato i loro conti bancari, motivo per cui il piano di riorganizzazione aziendale in vigore dallo scorso gennaio è stato interessato.

Secondo Justo & Bueno, i suoi conti bancari sono stati soggetti a embarghi sleali, il che è contrario alla legge 1116 per la riorganizzazione aziendale, in quanto ciò ostacola il suo funzionamento e influisce sulla nazionalizzazione delle risorse da parte dei suoi investitori.

La conservazione delle risorse della società con queste misure impedisce, in particolare, il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, ostacolando il flusso di risorse per il pagamento dell'affitto dei locali in funzione.

Allo stesso modo, l'amministrazione di Justo & Bueno ha denunciato altre azioni che vanno contro il processo di recupero. Si è lamentato del fatto che alcuni negozi che operano a livello nazionale hanno subito interruzioni di elettricità e acqua a causa di debiti prima dell'inizio del processo, che inoltre non corrisponde alle regole del gioco che vengono stabilite.

La catena ha avvertito che, nonostante le situazioni avverse che deve affrontare, mantiene attiva la sua rete di negozi e ha affermato che la società registra il rifornimento di negozi, il ritorno dei clienti e un aumento delle vendite.

