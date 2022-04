Heriberto Lazcano, «El Lazca»: il leader criminale che «regnava» dalla religione

Parte I

I leader del narcotraffico sono convinti che solo due persone siano idonee a governare: loro e quella «dall'alto». Non è un caso che abbiano scelto il chierico come intermediario nelle trattative penali.

Negli ultimi anni, la Chiesa cattolica ha deciso di intraprendere una pericolosa crociata: mettere la pace all'inferno, anche se questo significa negoziare con i criminali. Si sono seduti con loro o separatamente, cercando di conciliare interessi diversi.

Nel corso del tempo, anche i trafficanti di droga iniziano a percepire alcuni vantaggi: cancellano e purificano la loro immagine di assassini assunti con milioni di donazioni.

Heriberto Lazcano es venerado en la Iglesia El Tezontle, que supuestamente edificó a su semejanza

Leader Zeta, il demone che credeva messia

Heriberto Lazcano, Lazca, boia e/o Z-3 (Hidalgo, 1974-Coahuila, 2012) hanno avuto un mille e uno volti: uno per ogni persona che ha guardato. Se si chiamava Z-3, aveva la faccia di un assassino. Se era Heriberto Lazcano Lazcano, uno dei 277.000 abitanti di Pachuca (Hidalgo), era un Robin Hood.

Nella vita di questo criminale, capo del cartello di Los Zetas, c'erano molti soldi e molto vantaggio. Argento abbastanza da fondare uno dei gruppi criminali più sanguinari del paese e portare a causare migliaia di morti di persone innocenti nella loro guerra aperta con altre organizzazioni criminali.

En 2010, Lazcano construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia Tezontle

Sebbene ci siano più pezzi di piombo che d'argento nella carriera di Lazcano, la sua immagine è stata così poco vietata che, ad oggi, è ancora venerato nella città di Pachuca, anche lì la maggior parte delle sue opere di carità.

Heriberto Lazcano

Nel 2010, Lazcano ha costruito la Chiesa di Nostra Signora dei Laghi, nel quartiere di Tezontle. In questo santuario, con grandi finestre e pareti arancioni, riposa una lapide che rende omaggio al suo benefattore: «Centro di Evangelizzazione Catechesi Giovanni Paolo II, donato da Heriberto Lazcano Lazcano Lazcano». Di seguito, il Salmo 143 della Bibbia: «Signore, ascolta la mia preghiera, rispondi alle mie preghiere, rispondi a me, tu che sei fedele e giusto», si legge.

Ogni anno nelle feste patronali della Chiesa, si sente il corrido più ricercato, reso popolare dal gruppo Invasores de Nuevo León e dedicato agli Zetas, e dettagliano anche i fiori posti in onore del leader criminale.

Heriberto Lazcano

A sud di Pachuca e a un chilometro dalla Chiesa di Nostra Signora dei Laghi, Heriberto Lazcano costruì una tomba lussuosa, perché secondo il suo parenti, l'uomo credeva nel riposo eterno.

Pachuca, Hidalgo. A un kilómetro de la Iglesia, el Lazca edificó su última morada.

Chi lo visita nel Pantheon Ejidal di San Francisco dice che si tratta di un mausoleo che spicca tra le altre tombe.

El lujoso mausoleo de Heriberto Lazcano

Nove anni dopo la morte di Lazca nello stato di Coahuila (nel nord del Messico), i residenti della colonia di Tezontle dicono che le ferite aperte dalla guerra di Los Zetas continuano a sanguinare il paese, ma la possibilità di guarirli è nella Chiesa cattolica.

Panteón San Francisco

Heriberto Lazcano, conosciuto nel mondo degli inferi come El Verdugo o Z-3 o, si arruolò nell'esercito messicano all'età di 17 anni, ma a 24 anni, dopo non essere svenuto, si unì al traffico di droga come innesco per il Cartello del Golfo, fondato da Osiel Cárdenas Guillén, che reclutato personale militare disertore delle forze armate messicane ha formato il suo braccio armato, Los Zetas, alla fine degli anni '90. Nel 2003, in seguito all'arresto di Cardenas Guillén, il cosiddetto cartello dell'ultima lettera ottenne l'indipendenza dal cartello del Golfo e iniziò una guerra contro altri gruppi criminali rivali e contro le autorità.

