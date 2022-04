Hanno liberato 30 ucraini in un nuovo scambio di prigionieri con la Russia

A Ukrainian soldier flutters the Ukrainian flag at the Ukraine-Belarus border, in this still image taken from a handout video uploaded April 13, 2022. State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES MANDATORY CREDIT

Il governo di Kiev ha annunciato giovedì di aver ottenuto il rilascio di 30 prigionieri ucraini in un nuovo scambio con la Russia, cinque giorni dopo lo scambio di 12 soldati ucraini e 14 civili, ma non ha specificato le controparti con Mosca.

«Oggi, per ordine del presidente Volodimir Zelensky, ha avuto luogo un quarto scambio di prigionieri. Cinque ufficiali e 17 militari, oltre a otto civili, tra cui una donna, sono entrati nello scambio. In totale, 30 dei nostri cittadini stanno tornando a casa oggi», ha scritto su Telegram il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk.

Vereshchuk non ha specificato il numero di prigionieri russi rilasciati in cambio. Il gruppo di persone liberate è ora al sicuro e sta tornando in territorio ucraino, secondo queste fonti.

Giovedì, il ministero della Difesa ucraino ha pubblicato in una dichiarazione che due piloti dell'esercito, catturati da Mosca il mese scorso e portati in Russia, sono stati rilasciati.

Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania/Folleto a través de REUTERS via REUTERS

Nella dichiarazione, sono identificati come Ivan Pepelyashko e Oleksiy Chyzh, catturati all'inizio di marzo in un villaggio nella regione settentrionale di Chernigov in Ucraina.

Secondo Chyzh, citato nella nota del ministero, l'esercito russo «li ha costretti a girare video di propaganda (...) Se ci rifiutassimo, i russi hanno minacciato di smettere di dare cure mediche ai nostri compagni», ha detto.

Non è stato spiegato se questi piloti facessero parte dello scambio annunciato da Vereshchuk.

L'Ucraina ha effettuato il suo primo scambio di prigionieri con la Russia alla fine di marzo, un mese dopo l'inizio del conflitto, quando dieci soldati russi sono stati scambiati per dieci soldati ucraini e undici marinai civili russi, salvati da una nave affondata nel Mar Nero vicino a Odessa, per 19 civili ucraini catturati dai russi.

Desde finales de marzo se realizan este tipo de intercambios entre ambos países. EFE/EPA/STRINGER EFE

Il 1 aprile, l'Ucraina ha riferito il rilascio di 86 soldati catturati dalla Russia, in cambio di soldati russi il cui numero non è stato specificato.

Kiev ha annunciato il 9 aprile il «terzo scambio» di prigionieri, che ha permesso il rilascio di 12 soldati ucraini e 14 civili.

(con informazioni fornite dall'AFP)

CONTINUA A LEGGERE: