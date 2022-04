Facebook perde interesse nella sua incursione nel podcasting

(Bloomberg) L'interesse di Facebook per i podcast sta scomparendo, appena un anno dopo l'inizio.

Lo scorso aprile, durante un interessante mercato per l'audio, Facebook ha lanciato Live Audio Rooms, racconti chiamati Soundbites e podcast per gli utenti negli Stati Uniti. La società ha firmato accordi con i creatori e sponsorizzato una delle più grandi conferenze americane del settore: Podcast Movements. I product manager di Facebook sono persino apparsi nella lunga fiera del settore «New Media Show» per incoraggiare i podcaster a unirsi alla piattaforma.

Ma oggi, l'azienda sottolinea altre iniziative nelle conversazioni con i partner di podcast, inclusi eventi nel metaverso e acquisti online, secondo i dirigenti del settore che lavorano con la piattaforma. Hanno chiesto di non essere identificati perché le loro conversazioni con Facebook non sono state rese pubbliche.

Il minore interesse di Facebook per i podcast è una delusione per alcuni nel settore in crescita perché la scala della sua piattaforma offre un vasto pubblico potenziale e, con esso, la possibilità di guadagnare più entrate pubblicitarie. Invece, la società madre Meta Platforms Inc. sta rivolgendo la sua attenzione ai progetti metaversi e brevi video tra la crescente concorrenza e un precipitoso calo del prezzo delle sue azioni.

Un portavoce di Facebook ha affermato che la società sta ancora lavorando ai podcast anche mentre accelera il lavoro su funzionalità prioritarie come Reels e Feed. La società sta vedendo un buon compromesso con i suoi prodotti audio, secondo il portavoce, che si è rifiutato di fornire dettagli.

Il passaggio di

Audiomania

Facebook verso l'audio, in qualche modo, si è sentito inevitabile. Lo ha fatto durante un periodo di audiomania l'anno scorso, quando la piattaforma audio dal vivo Clubhouse era valutata 4 miliardi di dollari e ogni azienda tecnologica voleva copiare il suo prodotto. Spotify Technology SA aveva un valore di mercato di oltre 50 miliardi di dollari un anno fa, il doppio di quello attuale, e Amazon.com Inc. stava firmando importanti accordi audio. Quindi, quando Facebook ha detto che stava introducendo esperienze audio, nessuno è rimasto completamente sorpreso.

Per entrare nello spazio, l'azienda ha anche esplorato l'avvio di un programma di formazione per attirare i creatori sulla piattaforma. Steph Colbourn, fondatrice e CEO di Editaudio, ha detto che un gruppo che lavora con Facebook ha avuto l'idea di pagarla per addestrare circa 15 podcaster di varia estrazione su come creare i loro programmi e utilizzare la piattaforma, ma l'idea non è mai stata realizzata.

Poi, dopo aver sponsorizzato il Podcast Movement ad agosto, Facebook non ha sponsorizzato il suo sequel a marzo e non ha inviato una sola persona a partecipare, secondo l'elenco dei partecipanti all'evento.

Allo stesso tempo, alcuni partner iniziali di Live Audio Rooms non organizzano più conversazioni e i loro accordi non sono stati rinnovati. Ad esempio, l'attivista per i diritti civili DeRay McKesson ha firmato un accordo iniziale in sei episodi, che a suo dire è andato bene. Ma il suo contratto non è stato rinnovato.

Nuove priorità

In un altro segno di cambiamento delle priorità, uno dei principali product manager di podcast di Facebook, Irena Lam, sembra essere passato a un ruolo orientato alla musica, secondo la pagina LinkedIn.

Ma anche i limitati sforzi di podcasting di Facebook sono stati una fonte di crescita per alcuni fornitori di contenuti. TYT Network, che produce programmazione politica, ha affermato che Facebook è la sua seconda piattaforma audio più popolare dopo Apple Podcasts. La rete ha aggiunto contenuti podcast a Facebook a settembre e da allora la piattaforma ha contribuito con «centinaia di migliaia di ascolti mensili aggiuntivi», secondo il direttore marketing Praveen Singh. Questo è il doppio del pubblico che TYT ottiene su Spotify, ha detto.

