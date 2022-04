Come trovare facilmente chiese su Google Maps

Google Maps funziona come un ottimo motore di ricerca in cui puoi semplicemente inserire il nome di ciò che desideri localizzare in modo che il sistema includa un elenco di opzioni sulla mappa. Quindi, per trovare chiese, devi solo andare su Maps, dal tuo browser o cellulare, e digitare «chiese» nello spazio con una lente d'ingrandimento che appare nel margine superiore.

In questo modo verranno mostrate una serie di alternative con le rispettive posizioni sulla mappa. Di seguito verrà incluso anche un elenco dettagliato con nome, indirizzo, indicazioni per arrivarci e telefono. Allo stesso tempo, offre la possibilità di condividere queste informazioni con altri utenti, cosa che può essere utile se si sta organizzando una riunione di gruppo.

Come per altri tipi di ricerche, qui è possibile farlo utilizzando alcuni dei filtri disponibili sulla piattaforma come la prossimità, gli spazi aperti quando si richiedono informazioni e quei siti che sono meglio valutati dagli utenti. Nella sezione valutazione potrai leggere le opinioni delle persone che hanno inserito i loro commenti.

Inserendo ciascuna delle opzioni elencate, è possibile visualizzare foto, commenti e valutazioni degli utenti, come nel caso di altre ricerche effettuate in Maps. In alcuni casi, è incluso anche il link al sito Web.

Può anche essere molto utile per visualizzare in anteprima la parte anteriore della chiesa e l'area in cui verrà utilizzata la vista sulla strada. Per fare ciò, devi premere sull'icona di una persona gialla che è visibile nel margine inferiore destro e trascinarla nell'area che desideri visualizzare.

Realtà aumentata

Se stai visitando la zona con il tuo cellulare, puoi usare anche la realtà aumentata. È uno strumento che fornisce indicazioni quando il telefono cellulare viene prelevato e puntato verso il luogo in cui si trova l'utente. Così, sarai in grado di vedere le frecce che indicano dove girare o i segnali che descrivono in dettaglio quanto è lontana la strada verso cui la persona sta andando.

Per attivare questa opzione, devi accedere a Google Maps dal tuo cellulare, cercare la destinazione desiderata, che in questo caso sarebbe una chiesa vicina; quindi premere, in alto, l'icona della persona che cammina per indicare che stai cercando istruzioni per andare a piedi. Quindi devi attivare «Live View» accanto all'opzione «Start». Il sistema aprirà la fotocamera, leggerà l'ambiente e fornirà le istruzioni corrispondenti.

L'idea è che questo strumento aiuti l'utente a posizionarsi meglio nell'ambiente, ma non è consigliabile utilizzarlo mentre si cammina. Ecco perché devi tenere il telefono dove ti trovi, guardare le indicazioni e una volta orientato, metti via il telefono e vai avanti. È una funzione che può aiutare molto nell'orientamento, soprattutto per chi ha difficoltà a sapere bene dove camminare o quale percorso seguire.

Cronologia delle posizioni

Un altro strumento molto utile per visitare la stessa chiesa in cui sei andato in precedenza o in qualsiasi altro luogo nelle vicinanze è controllare la cronologia delle posizioni in Maps. Se abilitato, verranno visualizzate le posizioni in cui l'utente si è recato negli ultimi giorni. Per accedere a questa opzione, fai clic sulla foto del profilo nell'angolo in alto a destra e opta per l'alternativa che dice «i tuoi percorsi».

