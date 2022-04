Circa 260 famiglie sono state sfollate con la forza a Cauca e Valle durante questa Settimana Santa

Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Sebbene la Settimana Santa venga commemorata in Colombia, un periodo in cui le famiglie del paese entrano in uno stato di raccoglimento, riflessione e pausa dalle attività, più di 260 famiglie nei dipartimenti di Cauca e Valle, nella Colombia occidentale, trascorreranno i giorni santi in rifugi improvvisati dopo aver dovuto fuggire le loro case in vista dei combattimenti che si svolgono nelle aree rurali del comune di Algeria e Buenaventura, rispettivamente.

Nel caso della città portuale del Pacifico, da lunedì scorso, circa 169 famiglie, circa 500 persone, sono state sfollate con la forza dalle città di San Isidro e La Esperanza, a causa degli intensi combattimenti tra i guerriglieri dell'Eln e il clan del Golfo che stanno combattendo per il controllo territoriale e le rotte di traffico di droga in quella zona del paese, come riportato dalla stazione radio pubblica Radio Nacional de Colombia.

Questa è la seconda volta che la stessa situazione si verifica a Buenaventura, che già subisce violenze interne tra bande criminali, dove centinaia di persone devono fuggire dalle zone rurali come è successo a gennaio, dove si stima che circa 700 persone siano state sfollate.

In questo nuovo sfollamento di massa, le autorità del porto hanno implementato un rifugio temporaneo nel loro colosseo in attesa di aiuti umanitari di fronte alla situazione.

«Siamo stati in grado di garantire la cosa principale che il cibo era, sappiamo che il Colosseo non è il posto migliore dove stare, ma stiamo creando condizioni di base come stuoie, coperte, acqua potabile, in modo che la situazione sia il più sopportabile possibile», hanno citato alla radio le dichiarazioni del sindaco locale Victor Hugo Vidal.

Una situazione simile si verifica nella zona rurale del comune dell'Algeria, nella parte occidentale della Valle del Cauca, dove anche circa 100 famiglie, più di 200 persone, hanno dovuto lasciare le loro case nel distretto di Santa Clara e soggiornano da martedì nell'area urbana della città a causa degli scontri tra il Carlos struttura Patiño, un dissidente delle FARC estinte, e truppe della Terza Divisione dell'Esercito Nazionale.

Su La W Radio, si sono consultati con Dan Harry Sánchez, direttore dell'Unità delle vittime del Cauca, che ha riferito che 30 famiglie stavano impedendo la sede municipale e altre 70 dal settore Plateado.

«Secondo l'allerta lanciata dall'Ufficio del Mediatore, ci sono altre 50 famiglie che iniziano a trasferirsi dal villaggio di Lomitas, perché sono a rischio per la loro vita», ha detto il funzionario.

Lo sfollamento forzato in Colombia lo scorso anno è aumentato del 179% lo scorso anno, secondo i dati dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) rispetto al 2020.

In un rapporto pubblicato dall'agenzia France 24, ci sarebbero 73.000 vittime secondo i dati che hanno citato dallo stesso rapporto Ocha pubblicato all'inizio di quest'anno.

«Le azioni di gruppi armati non statali contro i civili sono le principali cause di sfollamento forzato in Colombia», afferma il rapporto delle Nazioni Unite.

Proprio i dipartimenti di Chocó, Valle del Cauca e Nariño rappresentano il 75% dei casi di sfollamento, e le comunità afro-discendenti e indigene sono le più colpite. Inoltre, il 18% delle vittime di questo flagello sono minorenni.





