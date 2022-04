Aumento delle ricompense per l'alias «El Loco», leader della band horror di Quibdó

Finora quest'anno ci sono stati 65 omicidi a Quibdó, capitale del dipartimento del Chocó, e almeno 59 di loro sono stati il risultato di sicarito a causa della sanguinosa disputa affrontata da bande criminali, che ha raggiunto i quartieri della città.

La situazione ha portato il sindaco Marín Emilio Sánchez Valencia a trasferirsi a Bogotà una settimana fa per chiedere aiuto alle autorità e garantire la sicurezza. La richiesta è arrivata dopo due sparatorie nei quartieri residenziali che hanno provocato quattro morti, tra cui un minore, e diversi feriti, comprese le uniformi della polizia.

«È una cifra allarmante, è una cifra che ci preoccupa. Abbiamo alcuni criminali che vogliono diffondere la paura in una comunità sana come Quibdó e Chocó, non resta che sconfiggerla con tutta la determinazione «, ha detto il ministro dell'Interno Daniel Palacios, durante una visita in città mercoledì.

Secondo il capo del portafoglio politico, dietro le bande criminali che hanno affrontato sangue e fuoco nell'area urbana di Quibdo, ci sono il Gulf Clan e Los Mexicanos, che stanno combattendo per il controllo territoriale.

Una delle denunce di Palacios da parte di Quibdó era la strumentalizzazione dei minori che entrambi i gruppi avevano intrapreso, con l'obiettivo di distribuire opuscoli in città per causare paura e persino collaborare a lavori estorsivi. Palacios ha respinto quel crimine e ha assicurato che andranno alle ultime conseguenze.

Per rafforzare la sicurezza nella regione, il ministro ha annunciato l'arrivo di tre unità da combattimento fluviali della Marina per controllare il fiume Atrato, dove le bande si sarebbero affrontate per confrontarsi. Oltre a un'unità drone dell'Air Force per avere il controllo dal cielo.

«Combatteremo questi criminali dal cielo, dai fiumi e dalla terra», ha detto Palacios, che ha anche consegnato 15 motociclette, un'unità SIART e due droni, in un investimento di $1.363,85 miliardi.

«Oggi questi criminali sanno che non sapranno quando li guarderemo, non sapranno quando quel drone sarà lassù ad analizzarli, identificarli e raggiungerli con operazioni per catturarli, per raggiungere le loro tane e catturarli ovunque si trovino», ha detto il ministro.

Allo stesso modo, Palacios ha stabilito che la persecuzione contro Leovigildo Mosquera Palacios, uno dei leader criminali più ricercati di Quibdó, che appartiene alla banda di Los Palmeros, coinvolto nelle sparatorie delle ultime settimane, sarà rafforzata.

«Allo stesso modo, dobbiamo annunciare che aumenterà la ricompensa per l'alias 'El Loco', che passerà da 30 milioni a 50 milioni e oggi è uno dei più ricercati qui nel comune di Quibdó. Ribadiamo che tutti coloro che sono stati nel cartello più ricercato sono stati catturati e che continueremo dopo ciascuno di quei leader che sostituiranno quello catturato», ha detto il capo del portafoglio politico.

Questo criminale sarebbe stato rintracciato per diversi anni a causa del suo coinvolgimento in omicidi ed estorsioni a Chocó, che ora sarà perseguito dagli oltre 190 agenti di polizia aggiuntivi e 3 plotoni che si sono costituiti per riconquistare la sicurezza del dipartimento.

Secondo il ministro Palacios, senza l'incidenza di questi gruppi armati, ci sarebbero solo 6 omicidi nella città di Quibdo. Nel piano per aiutare la popolazione, ha anche ribadito i programmi di sovvenzioni sociali, borse di studio per l'istruzione superiore nelle università private, un centro scosso, tra gli altri investimenti.

