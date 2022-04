Texas e Nuevo Leon hanno raggiunto un accordo per sospendere l'ispezione dei camion commerciali

Dopo tre giorni di blocchi da parte dei camionisti messicani ai valichi di frontiera con il Texas, il governatore repubblicano di quell'entità degli Stati Uniti, Greg Abbott, ha sospeso le misure di sicurezza dell'immigrazione che stavano influenzando il flusso commerciale e la catena di approvvigionamento mercoledì.

Ma finora l'ordine di fermare l'ispezione di qualsiasi veicolo cargo proveniente dal Messico, al fine di contenere l'ingresso di migranti illegali, si applicherà solo allo stato di Nuevo León, poiché ha firmato un accordo con il governatore Samuel García.

«Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza potrà tornare alle ispezioni casuali», ha annunciato Abbott in una conferenza congiunta con il suo omologo messicano.

Ciò accelererà il passaggio di camion con merci verso il territorio texano, poiché ci sono stati ritardi fino a 24 ore a causa del tempo di ispezione di ciascuna unità, che ha causato disagio per gli operatori e potrebbe influire sul prezzo dei consumatori.

Da parte sua, Samuel García ha detto che il Texas è il grande partner commerciale di Nuevo León, quindi si è impegnato a migliorare la sicurezza nello Stato, condurre pattuglie nella zona di confine e stabilire posti di blocco per i vettori, cosa che avverrà da lunedì prossimo.

Ha detto che cercheranno di mantenere l'agilità agli incroci, poiché attualmente, i camionisti impiegano tra le cinque e le sei ore per attraversare quando in precedenza il processo è stato fatto in circa 20 minuti. «Abbiamo verdure fresche e con l'attesa rovineranno, sono perdite», ha sottolineato.