Pony Ruiz ha persino mostrato le sue abilità sui campi di calcio messicani, motivo per cui lo hanno paragonato a Luka Modric.

Il Real Madrid ha salvato ancora una volta una vittoria straziante che ha prolungato il suo tempo nella campagna di Champions League 2021-22. Mentre sembrava che il Chelsea avrebbe vinto l'impresa al Santiago Bernabeu, Luka Modric è stato un giocatore decisivo per la sua squadra per raggiungere l'obiettivo che ha avvicinato la sua squadra alla rimonta. Sebbene non abbia segnato un gol, è stato paragonato a Rodrigo El Pony Ruiz a causa dell'assistenza fornita a Rodrygo all'80° minuto.

Il gioco con cui le meringhe hanno prolungato la partita fino ai tempi supplementari si è svolto a dieci minuti dalla fine. Sulla fascia sinistra, Vinicius Jr. ha servito Luka Modric, che era più vicino al centrocampo. Invece di cercare un gioco individuale, il croato ha osservato la traiettoria che Rodrygo ha preso verso la vasta area.

Il contesto sembrava complicato. Tuttavia, Modric è stato incoraggiato a inviare un passaggio aereo con le sue tre dita nella direzione della posizione esatta dell'attaccante brasiliano. Senza accontentarsi o ricevere la palla, Rodrygo ha sparato di prima intenzione contro il gol sorvegliato da Edouard Mendy e ha segnato l'unico gol che il popolo di Madrid aveva bisogno per forzare i tempi supplementari.

La brillante prestazione di Modric è stata una ragione per i tifosi di calcio messicani per ricordare sui social media quando Pony Ruiz ha fatto una mossa simile. È successo durante una visita che il Santos Laguna Club ha fatto all'Águilas del América all'Estadio Azteca, nella stagione 2004-2005.

Con la difesa americana ben piantata nella sua linea, l'attaccante Junior César fece una mossa, simile a quella di Rodrygo, verso l'area americanista. La mossa è stata osservata da Pony Ruiz, che ha inviato un passaggio con tre dita che corrispondeva anche alla posizione esatta del suo compagno di squadra. Il numero 10 ha chiuso con una testa solida e ha battuto il portiere Sebastian Saja.

«Orgoglioso di aver visto giocare Pony Ruiz», «Quando era bambino Modric ricevette una BimboCard da Pony Ruiz. È diventato subito il suo riferimento», «Modric stava guardando i video del Pony Ruiz al centro», «Il Pony Ruiz da tempo immemorabile», «Sapevo che Modric l'aveva visto altrove... Vi presento Rodrigo El Pony Ruiz» e «Quello che non ha visto Pony Ruiz passa a nessuna preghiera Modric», sono stati alcuni dei commenti a riguardo su Twitter.

Fin dall'inizio, il Chelsea ha messo sotto pressione le meringhe a centrocampo. Grazie al costante assedio, al 15° minuto Mason Mount è riuscito a combattere alle spalle e ricevere un passaggio in area di rigore per mettere la sua squadra a un gol dal pareggio sul tabellone generale. Il punteggio non si è mosso di nuovo per il resto del primo tempo e il Chelsea ha conquistato la vittoria all'intervallo.

Nella ripresa, al 51esimo minuto, un calcio d'angolo ha permesso ad Antonio Rudigier di pareggiare le azioni sull'aggregato e dare all'inglese un'aria di speranza. Dopo 24 minuti Timo Werner sembrava aver dettato l'eliminazione della squadra di Madrid, ma cinque minuti dopo è apparso il genio tra Rodrygo e Luka Modric.

Karim Benzema è apparso in tempo di compensazione e ha segnato il secondo gol per il Real Madrid. Il timer è andato esaurito con la capacità del Santiago Bernabeu che celebra la resurrezione e il passaggio alla semifinale del torneo per club più importante del mondo.

CONTINUA A LEGGERE: