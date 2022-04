Pedro Castillo assicura che il lavoro senza corruzione stimolerà lo sviluppo del paese

Pedro Castillo ha partecipato alla cerimonia di inizio delle operazioni della nuova raffineria di Talara (NRT) nel distretto di Pariñas, provincia di Talara, Piura. Dal nord del paese, il capo dello Stato ha dato un messaggio sull'importanza di lavorare insieme per uscire dalla crisi che sta affrontando il Perù.

Ha anche affermato che un lavoro onesto, libero dalla corruzione e con la forza della popolazione, consentirà di promuovere lo sviluppo del Perù , nonostante i tempi difficili vissuti dalla pandemia e dal contesto internazionale.

«Questo è un esempio per il Perù e il mondo che il paese sta giocando lealmente, con persone come te che dicono di essere presenti quando il paese ha bisogno di loro, questo è importante e siamo qui per riconoscere il loro lavoro», ha detto il capo dello Stato, evidenziando il lavoro svolto presso la raffineria di Talara.

«Nonostante i momenti di crisi che il Perù sta attraversando a causa della pandemia, della situazione economica e della questione conflittuale che abbiamo a livello internazionale, siete voi, giovani lavoratori, eccovi qui a mettere il petto per il Paese. Senza di voi, il Perù non cammina», ha aggiunto il presidente Castillo rivolgendosi ai lavoratori.

Oltre al suo discorso, il presidente Castillo Terrones ha anche assicurato che questo momento segna un precedente importante per l'economia del paese.

«L'inizio della sperimentazione per l'avvio graduale e progressivo della nuova raffineria di Talara è un passo fondamentale per il Perù perché è uno dei più importanti progetti infrastrutturali che ci permetterà di produrre carburanti con elevati standard ambientali a beneficio di tutti», ha ha detto.

Petroperú

«In questo senso, tutto lo sforzo per espandere la capacità di trattamento e distribuzione del carburante è sempre a favore dell'economia dei peruviani, in particolare dei più vulnerabili», ha aggiunto.

Da parte sua, Humberto Campodónico, presidente di Petroperú, ha affermato che si tratta di un evento storico, poiché l'industria petrolifera del nord viene rilanciata e che ciò consentirà di generare sinergie con tutti gli intermediari del settore degli idrocarburi.

«Questo nuovo impianto aumenta la capacità di raffinazione del carburante di Talara da 65.000 a 95.000 barili al giorno di petrolio ed è finanziato dal reddito proprio della società e non utilizza fondi del Tesoro», ha detto.

Per quanto riguarda i prezzi del carburante, Campodónico ha specificato ore prima dell'inizio della cerimonia, che la raffineria di Talara consentirà margini di profitto per barile compresi tra i 9 e gli 11 dollari, quasi il triplo di quanto generato in precedenza.

«Avendo quella capacità, i nostri prezzi saranno più competitivi e avremo quei prezzi sul mercato, che saranno un punto di riferimento per tutti gli altri, comprese La Pampilla e altre società importatrici di carburante. Lo conosciamo come valore vegetale, che diminuirà «, ha affermato il funzionario.

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA RAFFINERIA DI TALARA

Il Ministero dell'Energia e delle Miniere (Minem), ha affermato che la NRT ha la nuova tecnologia chiamata flexicoking , che convertirà input di basso valore economico in prodotti di alto valore come benzina e diesel della migliore qualità possibile e rispettosi dell'ambiente.

Nueva Refinería de Talara | Foto: Ministerio de Energía y Minas

Inoltre, ha una capacità di lavorazione superiore di quasi il 50% rispetto all'impianto precedente, poiché può lavorare 95 mila barili di petrolio al giorno.

I tecnici Minem hanno spiegato che NRT preserverà e migliorerà la qualità dell'aria producendo combustibili con meno di 50 parti per milione (ppm) di zolfo e, dopo un anno di funzionamento, carburanti Euro VI, con meno di 10 ppm di zolfo, il più alto standard di qualità del carburante attualmente nel mondo. (Con informazioni aggiuntive da Andina).

CONTINUA A LEGGERE