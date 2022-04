Il COVID-19 lieve o moderato può anche alterare la fertilità maschile

Il COVID-19 ha già colpito più di 497 milioni di persone nel mondo e ha causato la morte di 6,1 milioni. Tra coloro che sono sopravvissuti, l'infezione da coronavirus è passata senza conseguenze. Ma alcune persone soffrono di sequele, come la nebbia mentale, che sono incluse nel quadro COVID a lungo termine, e ogni giorno vengono scoperti più impatti. L'ultima notizia è che ci sono più prove che anche gli uomini che sviluppano casi lievi di COVID-19 possono soffrire di alterazioni della loro fertilità.

Il nuovo studio è stato condotto presso il Jaslok FertilTree International Centre, del Dipartimento di Genetica e Riproduzione Assistita del Jaslok Research Centre and Hospital in India. È stato pubblicato sulla rivista specializzata ACS Omega dell'American Chemical Society.

Guidato dalla scienziata Firuza Parikh, lo studio consisteva nell'analisi dei livelli proteici nello sperma di uomini che si sono ripresi da COVID-19. Questo è stato uno studio pilota, finanziato dall'ospedale Jaslok. I risultati suggeriscono che anche una malattia lieve o moderata potrebbe modificare i livelli proteici correlati alla funzione riproduttiva maschile.

Ya se han identificado más de 200 síntomas que aparecen como secuelas del COVID-19 (Wang Guansen/Xinhua via AP, File) Wang Guansen | AP

Sebbene l'infezione colpisca principalmente il sistema respiratorio, il coronavirus - e la risposta del corpo alla sua ammissione - danneggia anche altri tessuti. Prove recenti indicano che l'infezione da COVID-19 può ridurre la fertilità maschile e che il virus è stato rilevato negli organi riproduttivi maschili.

Firuza Parikh e Rajesh Parikh, del Jaslok Hospital, Sanjeeva Srivastava, dell'Indian Institute of Technology, e i loro colleghi si chiedevano se l'infezione da COVID-19 potesse avere effetti a lungo termine sul sistema riproduttivo maschile. Per scoprirlo, hanno deciso di confrontare i livelli di proteine nel seme di uomini sani e quelli che avevano precedentemente sofferto di casi lievi o moderati di COVID-19.

I ricercatori hanno analizzato campioni di sperma di 10 uomini sani e 17 uomini che si erano recentemente ripresi da COVID-19. Nessuno degli uomini, la cui età variava dai 20 ai 45 anni, aveva una storia di infertilità. Il team ha scoperto che gli uomini guariti avevano ridotto significativamente il numero di spermatozoi e la mobilità , così come meno spermatozoi normalmente, rispetto agli uomini che non avevano avuto COVID- 19.

Quando i ricercatori hanno analizzato le proteine del seme utilizzando cromatografia liquida-spettrometria di massa tandem, hanno trovato 27 proteine a livelli più alti e 21 proteine a livelli inferiori negli uomini recuperati da COVID-19 rispetto al gruppo di controllo. Molte delle proteine sono state coinvolte nella funzione riproduttiva. Due delle proteine correlate alla fertilità, la semenogellina 1 e la prosaposina, erano presenti a meno della metà dei loro livelli nello sperma del gruppo recuperato da COVID-19 rispetto allo sperma dei controlli.

Los hombres recuperados de COVID-19 tenían un recuento y una movilidad de esperma significativamente reducidos, así como menos espermatozoides de forma normal Europa Press

Questi risultati suggeriscono che il coronavirus ha effetti diretti o indiretti sulla salute riproduttiva maschile che persistono dopo il recupero, dicono i ricercatori indiani. Hanno sottolineato che il loro lavoro potrebbe anche rivelare informazioni sulla fisiopatologia della riproduzione umana negli uomini guariti.

Tuttavia, hanno riconosciuto che dovrebbero essere condotti studi più approfonditi per confermare questi risultati e che un gruppo di controllo di uomini che si sono recentemente ripresi da altre malattie simil-influenzali dovrebbe essere incluso per garantire che i risultati siano specifici per COVID-19.

Dalla fine del 2020, quando la vaccinazione contro COVID-19 ha iniziato a essere lanciata nel mondo, circolano anche miti sugli inoculanti legati all'infertilità . Tuttavia, è dimostrato che i vaccini non causano disfunzione erettile o infertilità maschile. D'altra parte, ciò che è vero è che l'infezione da coronavirus aumenta il rischio di sviluppare questi disturbi.

In precedenza, medici e ricercatori dell'Università di Miami avevano gettato nuova luce su questo problema. Hanno rivelato implicazioni potenzialmente di vasta portata per gli uomini di tutte le età, compresi gli uomini più giovani e di mezza età che vogliono avere figli.

Secondo Ranjith Ramasamy, direttore del programma di urologia riproduttiva presso la Miller School of Medicine dell'Università di Miami, sono stati analizzati i tessuti autoptici dei testicoli di sei uomini morti a causa dell'infezione. Il virus è apparso nei tessuti di uno degli uomini e in tre è apparsa una diminuzione del numero di spermatozoi. Un altro paziente, sopravvissuto all'infezione da COVID-19, ha subito una biopsia testicolare circa tre mesi dopo la scomparsa della sua infezione iniziale da COVID-19. La biopsia ha mostrato che il coronavirus era ancora nei suoi testicoli.

«Il nostro team ha anche scoperto che il COVID-19 colpisce il pene. Un'analisi del tessuto del pene di due uomini che hanno ricevuto protesi peniene ha mostrato che il virus era presente tra sette e nove mesi dopo la diagnosi di COVID-19. Entrambi gli uomini avevano sviluppato una grave disfunzione erettile, probabilmente perché l'infezione aveva ridotto l'afflusso di sangue al pene «, ha detto lo scienziato che ha pubblicato il documento sul World Journal of Men's Health. Uno degli uomini nello studio di Miami presentava solo lievi sintomi di COVID-19. L'altro era stato ricoverato in ospedale. Ciò suggerisce che anche le persone con un caso relativamente lieve del virus possono manifestare una grave disfunzione erettile dopo il recupero.

“Los hombres que tuvieron COVID-19 y que quieran tener un hijo solo tienen que seguir con la búsqueda. Si después de un lapso de tiempo el embarazo no llega, se puede hacer la consulta médica”, dijo el andrólogo Omar Lajus

Cosa dovrebbero fare gli uomini che hanno avuto COVID-19 dopo la diffusione delle scoperte scientifiche? «Apparentemente, il coronavirus altererebbe la motilità degli spermatozoi, come nel caso di altre infezioni. Ogni spermatozoo impiega 73 giorni per maturare ed è molto vulnerabile alle infezioni e ad altri fattori. Ma dobbiamo tenere presente che non è danneggiato in modo permanente «, ha risposto a Infobae il medico andrologo della clinica per la fertilità WeFiv in Argentina, Omar Layus. «Gli uomini che hanno avuto COVID-19 e che vogliono avere un figlio devono solo continuare con la ricerca. Se dopo un lasso di tempo la gravidanza non arriva, puoi fare un consulto medico», ha aggiunto.

È noto che altri virus invadono i testicoli e influenzano la produzione e la fertilità dello sperma. I ricercatori che hanno studiato i tessuti testicoli di sei pazienti morti a causa del virus della SARS nel 2006 hanno scoperto che tutti avevano una distruzione cellulare diffusa, con pochi o nessun sperma. È anche noto che la parotite e i virus Zika possono entrare nei testicoli e causare infiammazioni. Fino al 20% degli uomini infetti da questi virus avrà una ridotta produzione di spermatozoi.

CONTINUA A LEGGERE: