I dolcificanti a base di sucralosio potrebbero causare disturbi simili al diabete?

Il sucralosio è un dolcificante artificiale che conferisce un sapore dolce a cibi e bevande senza aumentare l'apporto calorico. Diversi studi hanno già dimostrato che il consumo di sucralosio è associato a un alterato metabolismo del glucosio e dell'insulina nel corpo umano perché interrompe l'equilibrio del microbioma intestinale.

I ricercatori in Messico hanno ora condotto una sperimentazione clinica su adulti giovani e sani per scoprire quale sia l'impatto del consumo di dolcificante a lungo termine sul microbioma. Hanno scoperto che il sucralosio può produrre alterazioni simili allo sviluppo del diabete di tipo 2.

Il lavoro è stato svolto da ricercatori dell'Ospedale Generale del Messico, dell'Istituto Nazionale di Medicina Genomica, della Facoltà di Medicina, dell'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), del Centro per la ricerca scientifica e l'istruzione superiore di Ensenada e della Facoltà di sanità pubblica e nutrizione dell'Università Autonoma di Nuevo León.

Dopo aver appreso i risultati dello studio in Messico, Segundo Seclen, endocrinologo del Perù e presidente eletto della Latin American Diabetes Association, ha dichiarato in un dialogo con Infobae: «Le prove mostrano che i dolcificanti alterano il microbiota intestinale e lo trasformano in una bassa intensità fattore infiammatorio che interrompe il metabolismo del glucosio e aumenta la resistenza all'insulina. In sintesi, il rischio di diabete aumenta nel suo consumo, specialmente nelle persone con fattori di rischio per il diabete come obesità addominale, ipertensione, dislipidemia, tra gli altri».

«Abbiamo condotto una sperimentazione clinica su giovani adulti sani per studiare l'effetto dell'ingestione di sucralosio a lungo termine sull'abbondanza intestinale di quattro specie batteriche rappresentative dei phyls Actinobacteria, Bacteroidetes e Firmicutes come risultato primario. Come risultato secondario, abbiamo esplorato se la disbiosi indotta da sucralosio fosse potenzialmente correlata ad alterazioni dei livelli di glucosio e insulina durante un carico di glucosio orale «, hanno scritto i ricercatori nell'articolo pubblicato.

La microbiota intestinal es el conjunto de miles de bacterias de distintas especies que viven en nuestro intestino y contribuyen “a nuestra salud o a nuestra enfermedad”/Jonathan Bailey, NHGRI

Il sucralosio è raccomandato per i pazienti diabetici, in quanto mantiene il sapore dolce senza aumentare le calorie o i picchi glicemici. Ma, paradossalmente, l'uso frequente di sucralosio in persone sane può aumentare i livelli di glucosio nel sangue e di insulina. Lo studio è stato condotto dal dottor Galileo Escobedo, ricercatore presso l'Unità di Medicina Sperimentale dell'UNAM e l'Ospedale Generale del Messico.

Il microbiota intestinale, che potrebbe essere considerato un organo aggiuntivo che pesa circa due chilogrammi in un adulto di 70 chili, è la raccolta di migliaia di batteri di diverse specie che vivono nel nostro intestino e contribuiscono «alla nostra salute o alla nostra malattia».

La sperimentazione clinica è stata condotta in due gruppi di uomini e donne. Per 10 settimane, a uno sono stati somministrati 48 milligrammi di sucralosio al giorno nell'acqua e all'altro, il gruppo di controllo, un placebo (solo acqua). La dose di sucralosio somministrata «equivale a un succo da mezzo litro o quattro biscotti». Questa è la quantità che rappresenta un consumo medio e moderato, sebbene ci siano persone che consumano molto più di questo dolcificante su base giornaliera.

All'inizio e alla fine dell'esposizione al sucralosio, Escobedo e colleghi hanno misurato i livelli di glucosio, insulina e leptina, nonché procedure di sequenziamento e PCR per determinare il profilo del microbiota in risposta all'assunzione di dolcificanti.

Lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata Microrganismi, ha dimostrato che il sucralosio causa disbiosi intestinale, cioè un'alterazione «drammatica» nell'equilibrio o nella proporzione di batteri intestinali che ha un individuo. Per cominciare, contemporaneamente all'aumento del batterio Clostridium coccoides, associato a «picchi di glucosio e insulina nel sangue e tendenza a sviluppare il diabete di tipo 2", la popolazione di Lactobacillus acidophilus, batteri che fanno bene alla salute metabolica e sono persino contenuti in alcuni latticini.

Según los investigadores mexicano, la sucralosa aumentaría la tendencia a desarrollar alteraciones metabólicas que se presentan durante la diabetes”/Archivo CAROL YEPES | Getty Images

Inoltre, questa alterazione nei batteri del microbiota è associata a una tendenza all'infiammazione intestinale e ad una maggiore ricorrenza di disturbi digestivi. È noto, ha ricordato Escobedo, in un comunicato stampa, che se i picchi glicemici persistono a lungo, danneggiano nervi e vasi sanguigni, cosa che sta cominciando a essere vista in soggetti che non hanno ancora il diabete, ma che lo svilupperanno entro cinque o 10 anni.

Qualcosa di molto simile, anche se in misura minore, si osserva con il sucralosio: «come se il suo consumo aumentasse la tendenza a sviluppare disturbi metabolici che si verificano durante il diabete». Sebbene il diabete sia una malattia con un insieme di alterazioni già accertate, queste stesse alterazioni si osservano, separatamente, con il consumo di sucralosio.

Il team di Escobedo ha dimostrato che anche con questa moderata quantità di sucralosio (alcune persone consumano di più in biscotti, succo d'arancia e dolcificante il loro caffè con dolcificante con sucralosio) «ci sono effetti impressionanti sui batteri intestinali: ne annichilisce alcuni e ne promuove altri dannosi, associati a disturbi della salute metabolica e digestivi», secondo il comunicato ufficiale.

En personas sanas, recomiendan evitar el consumo de edulcorantes artificiales, tomar agua y endulzar los alimentos solo con pequeñas cantidades de azúcar/Mascha Brichta/dpa Mascha Brichta/dpa

A causa dell'elevato consumo di sucralosio nella popolazione e del fatto che può essere associato allo sviluppo di disturbi simili al diabete come iperinsulinemia, iperglicemia, intolleranza ai carboidrati e disturbi digestivi, il dottor Escobedo ha raccomandato ai pazienti con diabete che hanno bisogno di consumarlo per motivi di salute, si consiglia di farlo sotto controllo medico.

Ha avvertito che il diabete scarsamente controllato (alti livelli di zucchero nel sangue) provoca anomalie micro e macro vascolari che provocano danni ai nervi e ai vasi sanguigni e possono portare a cecità, perdita di arti, sensazione molto dolorosa o completa perdita di sensibilità, e persino un elevato rischio cardiovascolare che può portare ad un attacco di cuore.

Nel frattempo, per le persone con uno stile di vita sano e soprattutto i bambini, «si raccomanda di evitare di consumare dolcificanti artificiali, acqua potabile e dolcificare cibi con piccole quantità di zucchero, al fine di non indurre l'attaccamento al gusto dolce nelle ragazze e nei ragazzi, che domani possono diventare pazienti con tipo 2 diabete», hanno raccomandato i ricercatori nella dichiarazione.

Alla domanda di Infobae, il dottor Silvio Schraier, vicedirettore del programma di specializzazione in nutrizione presso la Fundación Barceló e membro della Argentine Diabetes Society, ha dichiarato un'altra opinione: «Lo studio condotto in Messico ha dei limiti . È stato fatto con un piccolo campione di persone e il consumo di sucralosio è stato confrontato con l'acqua. Apparentemente, coloro che hanno assunto sucralosio avevano aumentato la secrezione di insulina, un cambiamento logico. Al momento, il consumo di sucralosio non può ancora essere associato allo sviluppo del diabete».

