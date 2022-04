Gol di Edgar Benitez da scontare in Alianza Lima contro Colo Colo per la Copa Libertadores

Alianza Lima aveva subito una sconfitta parziale contro il Colo Colo del Cile in una partita che si stava svolgendo come parte del secondo turno del girone F della Copa Libertadores 2022. In breve, i gol dei «mapochos» hanno lasciato impegnati i peruviani, che hanno visto diminuire le loro possibilità di ottenere un buon risultato. Tuttavia, Edgar Benitez è riuscito a segnare il gol dello sconto e ha mantenuto vive le speranze dei visitatori.

PREVIA

Alianza Lima farà visita al Colo Colo dal Cile in una partita che si svolgerà oggi, mercoledì 13 aprile allo Stadio Monumental di Santiago nell'ambito del secondo turno del girone F della Copa Libertadores 2022. Il dipinto «blu e bianco» cercherà di sommarsi in uno scenario che sembrerà pieno con l'ultima approvazione del governo «meridionale», che ha permesso la capacità al 100%.

Il cast «intimo» ha migliorato le proprie prestazioni in Liga 1 dopo l'ultima vittoria casalinga contro l'UTC, che ha permesso loro di raggiungere 8 punti e salire al tredicesimo posto in assenza della partita in sospeso con Sport Huancayo, che non è stata giocata a causa dello sciopero dei trasportatori a Junín.

L'allenatore Carlos Bustos ha usato questa volta per correggere gli errori commessi all'inizio del campionato locale. Ed è che giocatori come Christian Ramos, Jairo Concha e Hernán Barcos, per citare alcuni nomi, non hanno dimostrato il livello che di solito offrono, anche se la vittoria contro l'UTC potrebbe significare un cambiamento in meglio nella squadra.

Per quanto riguarda i Libertadores, hanno perso nella prima partita contro il River Plate. In quell'occasione, i «bianchi e azzurri» erano all'altezza del compito, tuttavia, la gerarchia del «Millionario» fu vinta dal gol solitario di Matías Suárez.

D'altra parte, la squadra cilena vive una realtà completamente diversa nel campionato PlanVital, poiché è in prima posizione con 17 punti, gli stessi di Unión Española ma con una migliore differenza reti. In questo senso, nelle 9 partite che hanno giocato, hanno vinto 5 volte, pareggiato in 2 e perso nelle restanti.

Inoltre, nella competizione internazionale, la squadra «alba» è riuscita a vincere il debutto contro Fortaleza in Brasile con i punteggi di Juan Martín Lucero e Pablo Solari. Per questo motivo, hanno un certo vantaggio nella partita con la squadra peruviana e con l'intenzione di prolungare questo grande momento in cui vivono.