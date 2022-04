Giornata internazionale del bacio: quanto è durato il bacio più lungo della storia

11/12/1945 En el Día Internacional del Beso analizamos cómo ha cambiado este gesto tan natural con la pandemia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD HULTON ARCHIVE

Questo mercoledì, 13 aprile, viene commemorata la Giornata internazionale del bacio. Questa celebrazione è un omaggio al bacio più lungo che sia mai stato registrato e che ha avuto luogo in Thailandia, per commemorare il giorno di San Valentino.

Il bacio più lungo del mondo è stato il risultato di un concorso tenutosi in Thailandia, dove nel 2011 una coppia di quella nazionalità ha stabilito un record mondiale con il bacio più lungo, che è durato 46 ore, 24 minuti e 9 secondi.

Più tardi, nel 2013, la stessa coppia ha battuto lo stesso record baciandosi, senza decollare per un secondo, per un tempo di 58 ore 35 minuti e 58 secondi.

Inoltre, questa commemorazione cerca di ricordare l'importanza del bacio nelle relazioni umane.

Existen varias teorías relacionadas con el origen del beso. (Gettyimages)

Esistono diverse teorie relative all'origine del bacio. Si stima che tutto sia iniziato come risultato dell'allattamento al seno, o forse molto più indietro, quando gli ominidi camminavano per il mondo e dovevano nutrire i loro piccoli attraverso la bocca.

Tuttavia, le più antiche vestigia del bacio provengono dall'est, in particolare dalla regione dell'India, dove all'interno di alcuni templi sono state trovate figure di esseri scolpiti nella pietra, eseguendo questa pratica. Allo stesso modo, nel famoso libro del Kamasutra, scritto intorno al III secolo dopo Cristo, puoi trovare riferimenti che alludono al bacio.

Il bacio non può essere visto solo come un semplice atto erotico, perché questa antica pratica può essere vista come un eccellente esercizio che aiuta a bruciare calorie e rafforzare il sistema immunitario, oltre a creare legami e legami emotivi tra le persone.

Il suo potere è così alto che, secondo alcuni studi effettuati da specialisti del settore, il bacio può essere paragonato a una droga naturale, perché provoca negli individui un aumento dell'ossitocina, l'ormone responsabile della generazione di cambiamenti fisici e neurologici come il piacere, l'innamoramento e tutto ciò che riguarda l'affetto.

El beso puede verse como un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías. (Gettyimages)

Per le persone che di solito si baciano, questo può significare avere una vita più lunga e più felice, in quanto ha un potere terapeutico e psicologico. In altre parole, il bacio può rappresentare un atto determinante di successo o fallimento tra gli innamorati.

A livello culturale, il bacio dall'India si diffuse rapidamente in tutto il continente europeo, durante il periodo di Alessandro Magno.

Secondo il racconto di Omero dell"Odissea, il bacio è stato raccontato nei suoi passaggi, ma la storia non si ferma qui, perché nella Bibbia il bacio viene indicato come un evento simbolico, quando Giuda bacia Gesù e sigilla il suo destino con lui.

Nell'antica Persia, era una cosa molto comune vedere uomini baciarsi, mentre per i Celti questo atto era, in una certa misura, medicinale. Nel medioevo, baciare una fanciulla era considerato impuro.

A partir del Romanticismo, hubo un cambio de paradigma respecto al beso.

Fu dalla rivoluzione industriale che l'usanza era vista come un atto normale che si verificava tra persone che si relazionavano affettivamente, ma che poteva essere compiuto solo in assoluta intimità, altrimenti veniva censurato dalla società.

Dal romanticismo, c'è stato un cambio di paradigma rispetto al bacio. Le persone godevano di una maggiore libertà di esprimere i propri sentimenti, generando una vera rivoluzione sessuale che, ad oggi, è diventata normale, grazie alla modernizzazione.

Oggi è una pratica abbastanza comune e universale che viene utilizzata per dimostrare legami affettivi, come la passione, l'amicizia, l'affetto e l'amore tra gli esseri umani.

CONTINUA A LEGGERE: