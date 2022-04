Due dei feriti muoiono nell'incidente di chiva a Salgar, Antioquia

Nelle ultime ore, due dei feriti sono stati uccisi dall'incidente di Chiva che si è capovolto in un burrone a Salgar, Antioquia. L'ufficio del sindaco del comune ha inviato un messaggio di solidarietà alle famiglie delle due persone morte.

«In questo momento di perdita, ci uniamo alla sua famiglia e ai suoi amici in modo che insieme abbiano la forza necessaria per consentire loro di affrontare questo processo e andare avanti», ha commentato il sindaco di Salgar, Carlos Londoño.

È importante ricordare che l'incidente è avvenuto il 10 aprile quando l'autobus delle scale è caduto nel fiume Barroso durante il tentativo di attraversare il ponte noto come Los Urán. Quel giorno, le autorità hanno denunciato 33 feriti, uno scomparso e uno morto.

Di queste 33 persone, le autorità hanno affermato che Normando Betancur e Arnovio Ruiz Betancur sono morti questo mercoledì 13 aprile. La prima vittima dell'incidente è stata identificata come Ancízar Betancur Rojas, un coltivatore di caffè di professione.

Arnovio Ruiz Betancur è morto a causa della gravità delle sue ferite, che sono state curate in un centro sanitario a Medellin. Pur avendo ricevuto cure mediche presso l'ospedale San Vicente Fundación, non sono stati in grado di salvargli la vita. Mentre, Normando Betancur, era il padre del consigliere Juan David Bentancur Henao ed è stato anche indicato allo stesso centro sanitario.

A proposito dell'incidente

La strada su cui viaggiava l'autobus, apparentemente diretta alla città di Salgar, è una strada sterrata e stretta. Finora, le ragioni che hanno causato l'incidente sono sconosciute, ma come si può vedere nelle immagini rilasciate dagli abitanti, la capra rotolò su un lato della strada, perse la sospensione posteriore e finì con le gomme sull'affluente.

Sebbene il burrone non avesse un alto livello d'acqua, aveva una corrente elevata. Inizialmente, sono stati gli abitanti a occuparsi delle vittime dell'incidente e sono stati attivati sistemi di soccorso come i vigili del fuoco di Salgar, così come quelli nei vicini comuni di Jardín, Concordia, Ande e Ciudad Bolívar. Le varie agenzie di soccorso continuano a svolgere il lavoro di ricerca, poiché manca ancora una persona.

Le prime indagini da parte delle autorità del traffico e dei trasporti hanno stabilito che il veicolo aveva tecnomeccanica, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni stradali (SOAT) e assicurazione contro terzi aggiornate; tuttavia, la carta operativa era scaduta.

Aumento delle precipitazioni in Antioquia

L'incidente di Salgar non è stato l'unico registrato ad Antioquia a causa dell'aumento della stagione delle piogge. Nel comune di Abriaquí c'è stata una valanga che ha lasciato 13 morti e una persona è scomparsa l'8 aprile. Quello stesso giorno, Uramita ha riportato un improvviso aumento del fiume Sucio che ha causato l'indebolimento, causando il crollo di 14 case e diverse inondazioni. Ad Aberrojal ci sono stati anche movimenti ed è stato necessario evacuare due case a causa del rischio di crollo.

Le autorità di soccorso e gestione dei rischi hanno avvertito del previsto aumento delle precipitazioni nei prossimi giorni di Pasqua, che ha già interessato diversi comuni, per essere attenti a possibili emergenze.

Infatti, dal 5 aprile, 32 comuni di Antioquia si sono dichiarati in pubblica calamità a causa delle piogge che hanno colpito i territori del dipartimento. Tra questi c'erano Uramita, Amagá, Montebello e Puerto Berrío, che sono colpiti da colture alluvionali, case, tempeste e viali torrenziali, secondo il Dipartimento di Gestione dei Rischi di Antioquia (Dagran).

CONTINUA A LEGGERE: