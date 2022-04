Deltacron e XE mostrano come il coronavirus si reinventa in modo permanente

Coronavirus Moving Through the Blue Tunnel

I virus cambiano continuamente, spesso in modi che danneggiano davvero le tue possibilità di sopravvivenza. Ma di tanto in tanto, queste mutazioni possono funzionare a favore del virus. Il virus è imprevedibile e lo ha dimostrato in questi anni di pandemia.

Molti esperti si chiedono quale sarà il futuro della pandemia di coronavirus. Potrebbe esserci una variante che ci riporti a ciò che abbiamo vissuto nel 2020 ? Questa è la grande domanda a cui gli scienziati stanno cercando di rispondere.

«Man mano che il virus si riproduce, ci sono errori durante la riproduzione del suo codice. La maggior parte di questi errori si traduce in un virus che non è competente o semplicemente scompare «, ha affermato il dott. Mike Ryan, direttore esecutivo del Health Emergencies Program dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

A marzo, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha verificato l'esistenza di una nuova variante che combina Delta e Ómicron e si chiama Deltacron. «Siamo consapevoli di questa ricombinazione. È una combinazione di Delta AY.4 e Ómicron BA.1. È stato rilevato in Francia, Paesi Bassi e Danimarca, ma a livelli molto bassi «, ha riferito la dott.ssa Maria Van Kerkhove, leader epidemiologa, in una conferenza stampa a Ginevra. Tuttavia, l'esperto ha chiarito che per il momento «non è stato rilevato alcun cambiamento nell'epidemiologia o nella gravità». «Ma ci sono molti studi in corso», ha detto. Nella letteratura scientifica, questa nuova variante è già stata soprannominata «deltacron», come affermato in un articolo pubblicato sul British Medical Journal, sebbene per ora sia riconosciuta come XD.

Oltre a questa nuova variante, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che «diversi paesi stanno riducendo drasticamente i test diagnostici» per COVID-19.

«Questo inibisce la nostra capacità di vedere dove si trova il virus, come si sta diffondendo e si sta evolvendo. I test continuano a essere uno strumento vitale nella nostra lotta contro la pandemia, come parte di una strategia globale «, ha affermato il funzionario. E a questo proposito, ha avvertito che «molti paesi dell'Asia e del Pacifico stanno affrontando un aumento dei casi e dei decessi per COVID-19". «Il virus continua ad evolversi e continuiamo ad affrontare importanti ostacoli nella distribuzione di vaccini, test e trattamenti ovunque siano necessari», ha detto.

Secondo il dott. Fernando González Candelas, dell'Unità di infezione articolare e sanità pubblica della Fondazione per la promozione della salute e della ricerca biomedica della Comunità Valenciana (Fisabio) e dell'Università di Valencia, l'OMS riconosce solo la variante ricombinante XD come variante sotto sorveglianza [VUM, Variante sotto monitoraggio]. «La variante XD è, in effetti, una variante con parte di Delta e parte di Ómicron. In particolare, la proteina S (spike) è del tipo Ómicron (BA.1) e il resto del genoma corrisponde a Delta «, ha affermato l'esperto.

Continua spiegando che esiste «un'altra variante ricombinante, corrispondente al lignaggio XE, che è stata rilevata nel Regno Unito e in altri paesi e sembra essere associata a una trasmissibilità leggermente superiore rispetto ai genomi che si combinano in essa, entrambi Ómicron, ma una parte è BA.1 e l'altro è BA.2. Al momento, l'OMS non la considera una variante che necessita di sorveglianza, sebbene sia per la sanità pubblica inglese a causa della maggiore trasmissibilità rilevata in quel paese». Gli esperti chiedono calma e affermano che si tratta di un altro meccanismo del virus. «Non dovrebbe spaventarci. È successo durante tutta la pandemia e continuerà a succedere.

«Questa è la dinamica virale e il risultato della sua capacità di replicarsi, che lo fa miliardi di volte e aiuta il virus a cambiare le sue caratteristiche genetiche e trovare modi per sopravvivere in un ambiente ostile». È così che l'infettiologo e membro della Commissione per i vaccini della Società argentina di infectologia (Sadi) Francisco Nacinovich (75.823) ha iniziato a spiegare a Infobae il motivo dell'emergere della nuova subvariante. Ha continuato: «A volte questi cambiamenti lo rendono (il virus) più efficiente nel continuare a moltiplicarsi, diffondersi e causare danni, e altre volte quei cambiamenti, che li rendono casuali, consentono solo alcune di queste caratteristiche. Forse lo rendono molto efficiente da diffondere ma con un impatto minore sulla salute o viceversa».

Un rapporto ufficiale pubblicato il 29 marzo dall'OMS afferma che la variante XE era stata rilevata per la prima volta nel Regno Unito il 19 gennaio dalla Health Security Agency del Regno Unito. Lo studio afferma che XE è il 10% più trasmissibile rispetto alla variante BA.2, che aveva già una potenza di infezione del 75% rispetto all'Omicron originale, quindi in poche settimane dovrebbe diventare la subvariante predominante. È interessante notare che, secondo il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), gli epidemiologi che lavorano per le autorità sanitarie statunitensi non stanno monitorando XE, che non è stato ancora descritto come una «variante di interesse» o «variante preoccupante». Tuttavia, l'OMS specifica anche che il monitoraggio di possibili nuove mutazioni continuerà per tutto il tempo necessario.

Le domande su quanto tempo o con quale frequenza SARS-CoV-2 potesse seguire la sua replicazione erano già state sollevate con l'emergere della sottovariante BA.2, che, sebbene abbia generato casi lievi della malattia, la sua velocità di trasmissione ha causato focolai quasi in tutto il mondo.

Gli esperti in virologia e genomica non credono che l'XE ricombinante sia più grave o resistente ai vaccini rispetto ad altri tipi di Omicron. Il professor François Balloux, genetista dell'University College di Londra, ha affermato che la variante probabilmente seguirà un percorso simile a quello del lignaggio Delta AY.4.2 a lungo dimenticato, che ha suscitato timori in Gran Bretagna ma non è riuscito a decollare altrove. Sui suoi social network, il professor Balloux ha dichiarato: «XE non è una variante preoccupante».

I vaccini hanno fornito una buona protezione contro malattie gravi e morte a causa delle varianti precedenti, ma gli esperti sottolineano che è nota la necessità di una terza dose di vaccino per fornire lo stesso livello di protezione contro Omicron.

Nascita di una sottovariante

Gli esperti avvertono che quando i livelli di trasmissione del virus sono alti e c'è una maggiore possibilità che una persona venga infettata contemporaneamente con due varianti. Se ciò accade, la variante risultante «combina» il materiale genetico di entrambi «e se riesce e riesce a essere trasmesso in modo efficiente diventa una nuova variante in circolazione.

Secondo l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite, oggi c'è una predominanza globale della variante Ómicron del coronavirus. Si basa sulla considerazione delle 382.789 sequenze caricate sulla piattaforma GISAID con campioni raccolti negli ultimi 30 giorni. Il 99,7% erano campioni di pazienti con la variante Omicron. Solo lo 0,1% era Delta e 649 sequenze non erano assegnate a un lignaggio Pango (0,2%).

«Tieni presente che la distribuzione globale delle varianti preoccupanti del coronavirus dovrebbe essere interpretata tenendo conto delle limitazioni della sorveglianza, comprese le differenze nelle capacità di sequenziamento e nelle strategie di campionamento tra i paesi, nonché i ritardi nella segnalazione. Inoltre, alcuni paesi potrebbero aver cambiato le loro politiche di analisi e sequenziamento «, ha commentato l'OMS nella sua newsletter settimanale.

Per González Candelas, nella situazione attuale, date le diverse mutazioni presenti nelle tre principali varianti coinvolte, delta e omicron BA.1 e BA.2, «continuiamo ad essere più interessati a sapere se le nuove combinazioni di mutazioni risultanti dalla ricombinazione abbiano avuto effetti combinati più importanti che separatamente, essendo in grado di aumentare la trasmissibilità, diminuire l'efficacia del vaccino o provocare fallimenti nella diagnostica PCR o rendere inefficaci alcuni trattamenti a base di anticorpi monoclonali».

Al momento di tutte le varianti XE ricombinanti sembra che sia la più rapida crescita, ma non è chiaro se sia dovuta a un fenomeno locale nel Regno Unito o a causa della variante stessa. Al 5 aprile, nel Regno Unito erano stati identificati 1125 casi di XE, rispetto ai 637 del 25 marzo. Il primo caso confermato ha una data campione del 19 gennaio di quest'anno, suggerendo che potrebbe essere stato in circolazione nella popolazione per diversi mesi. Da allora, XE è stato rilevato in Tailandia, India e Israele. Si sospetta che questi ultimi casi israeliani possano essersi sviluppati in modo indipendente. Gli Stati Uniti non hanno ancora segnalato alcun caso di XE.

Alla domanda se XE possa causare una nuova ondata di infezioni globali, Nacinovich ha detto che «ovviamente può produrre focolai e qui è importante sottolineare come funziona la scienza». «È un esempio che, al di là di qualsiasi confine geografico, politico o ideologico, la scienza lavora in modo collaborativo e solidale, e questa è una realtà molto positiva che ci invita a pensare a quanto sia importante investire nella scienza e nell'istruzione, che ci permette di crescere in tutti gli aspetti e ha implicazioni in tutti gli scenari di vita. umano», ha riflettuto.

«Siamo attenti a questo tipo di scenario che ci mette con tutti gli allarmi pronti a vedere cosa sta succedendo nel Paese e come questa variante raggiunge l'Argentina», ha concluso Nacinovich.

