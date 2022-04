Chicharito Hernández non ha escluso una possibile chiamata con la squadra nazionale: «Welcome be»

March 26, 2019; Santa Clara, CA, USA; Mexico forward Javier Hernandez (14) celebrates after midfielder Erick Gutierrez (25) scored a goal against Paraguay during the first half at Levi's Stadium. Mandatory Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports

Il Messico ha già il suo posto assicurato per la disputa sulla Coppa del Mondo del Qatar 2022. Nel bel mezzo della polemica sulla formazione della squadra che si recherà nel paese asiatico per giocare la Coppa, Gerardo Martino non ha dato alcuna speranza di rivedere Javier Hernández in nazionale. Nonostante ciò, l'accademia del Chivas del Guadalajara Deportivo Club si è detta pronta a rispondere a una possibile chiamata dello stratega argentino.

Alla vigilia di affrontare la partita contro Chicago Fire, e dopo aver superato la LAFC nella MLS, Hernandez ha parlato di nuovo con i media. Durante una conferenza stampa, è stato interrogato sui motivi che lo hanno portato a non essere preso in considerazione da Tata Martino. Sebbene non abbia approfondito i dettagli, ha espresso il desiderio di tornare nella squadra nazionale.

«Come ogni giocatore idoneo, cercherò di farlo nel miglior modo possibile nel mio club, nel mio istituto, come mi hanno sempre insegnato mio padre e mio nonno. Quindi continuerò a farlo nel migliore dei modi. Continuerò a lavorare. La mia testa è al 100% su questo progetto. Ovviamente se arrivano delle chiamate, benvenuto. Se non avessi voluto essere in nazionale, mi sarei ritirato», ha detto.

Informazioni in sviluppo*