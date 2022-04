Allarme termico in CDMX, gli uffici del sindaco prevedono temperature fino a 30 gradi

CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2021.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lanzó una alerta por las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad. Recomendó a la población el uso de protector solar e hidratación constante. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Negli ultimi giorni, Città del Messico ha sofferto di alte temperature durante tutto il pomeriggio, che potrebbero causare vari problemi di salute tra la popolazione se le persone non sono protette nel modo giusto.

Per questo motivo, il Segretariato per la gestione globale dei rischi e la protezione civile di Città del Messico ha assicurato attraverso i social network che l'allerta gialla è attivata dalle 20:15 per i sindaci di Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo e Venustiano Carranza.

Il periodo di temperature che vanno da 28 gradi a 30 gradi Celsius, inizierà dalle 14:00 del 13 aprile 2022, fino alle 17:00 dello stesso giorno, quando potrebbe essere emesso un nuovo avviso.

Tra le raccomandazioni più importanti della Protezione Civile, quelle per evitare di cadere vittima delle alte temperature sono quelle che consistono nei seguenti passaggi: usare la protezione solare, indossare abiti di colore chiaro; indossare occhiali da sole, cappelli o berretti; non esporsi a lungo al sole e infine, evitare di mangiare sulle strade pubbliche, poiché il cibo tende a rompersi rapidamente.

Inoltre, non dimenticare di rimanere fresco, idratato e bere molti liquidi, usare la protezione solare e tenere informata la società. In caso di emergenza, è possibile richiedere aiuto ai numeri di emergenza 911 o 55-5683-2222.

Ma qual è la classificazione dei livelli di allerta per fenomeni meteorologici? Il programma Early Warning è una risorsa per avvertire la popolazione sui rischi esistenti in caso di pioggia, vento forte, grandine, ecc.

Nel primo livello, c'è l'allerta verde per le condizioni medie di Città del Messico; le sue caratteristiche sono precipitazioni inferiori a 15mm/24h, venti inferiori a 39 km/h, assenza di grandine o nevicate, alte temperature di 28 gradi Celsius, minimi di 6 gradi Celsius.

È giallo per la presenza di idrometeore leggere che causano danni se associati ad altre circostanze; le sue caratteristiche sono precipitazioni inferiori a 15-29mm/24h, venti tra 50 e 59 km/h, piccole grandine e neve, alte temperature da 28 a 30 gradi Celsius o basse temperature da 4 a 6 gradi Celsius.

Continuano a utilizzare l'arancione per i fenomeni meteorologici la cui intensità può causare danni a strutture fragili; le sue caratteristiche sono precipitazioni inferiori a 30-49 mm/24h, venti da 60 a 69 km/h, grandine media, neve leggera, alte temperature da 31 a 33 gradi Celsius o basse temperature da 1 a 3 gradi Celsius.

Infine, rosso per eventi meteorologici la cui intensità provoca danni; le sue caratteristiche sono piogge inferiori a 50-70 mm/24h, venti inferiori a 70-70 km/h, grandine e presenza di nevicate, alte temperature da 34 a 36 gradi Celsius, basse temperature da -2 a 0 gradi Celsius.

L'ultimo, attivato per la prima volta in Messico due anni fa, è l'allerta viola, a causa di fenomeni di intensità raramente registrata e che hanno causato gravi danni alla capitale. I suoi criteri sono precipitazioni superiori a 70 mm/24h, venti superiori a 80 km/h, grandine molto grande, alte temperature superiori a 36 gradi Celsius, basse temperature inferiori a -3 gradi Celsius e abbondanti nevicate.

