Tutti i paesi in cui è possibile viaggiare senza passaporto peruviano

Se hai intenzione di viaggiare fuori dal paese per diversi giorni, uno dei consigli a tutti i viaggiatori è che devi avere a portata di mano tutti i documenti che non ostacolano il transito. A questo si aggiunge il controllo della data di scadenza della carta d'identità e del passaporto, pur essendo nel bel mezzo della pandemia di COVID-19, le autorità hanno ha presentato una serie di flessibilità che ci consentono di continuare a usarli per una stagione specifica.

Per coloro a cui manca uno dei requisiti dei documenti per il viaggio, è importante eseguire la procedura corretta. Nel caso del documento di identità nazionale, recarsi presso la sede di Reniec o eseguire la procedura online. D'altra parte, se è necessario aggiornare il passaporto, è necessario farlo presso gli uffici immigrazione.

Posso avere il mio passaporto all'aeroporto Jorge Chavez? Sì, questo servizio è fornito ai passeggeri con viaggi di linea entro 24 ore. L'ufficio di emissione del passaporto elettronico si trova nell'area di volo internazionale dove il personale addetto all'immigrazione serve 24 ore al giorno. Questo è un aiuto per non perdere il volo.

Per coloro che desiderano fare un viaggio e non vogliono eseguire la procedura del passaporto, ci sono alcune destinazioni ufficiali a cui è possibile accedere solo con il proprio documento d'identità. Scopri cosa sono per te per pianificare la tua avventura.

IN QUALI PAESI POSSO VIAGGIARE SENZA PASSAPORTO?

Secondo le informazioni ufficiali del governo peruviano, per il turismo, ci sono paesi in cui puoi viaggiare solo con il tuo documento di identità nazionale, grazie agli accordi internazionali firmati dal Perù.

Attualmente ci sono 8 paesi in cui è possibile viaggiare:

- Bolivia, Colombia ed Ecuador. Grazie agli accordi della Comunità Andina delle Nazioni (CAN) che consentono di viaggiare tra il Perù e questi paesi senza la necessità di un visto o di un passaporto.

[Per viaggiare nei paesi della Comunità andina, è necessaria la Andean Migration Card (TAM), che è un documento di controllo statistico e di migrazione, obbligatorio per entrare e uscire dal territorio dei paesi CAN. Riceverai questo documento quando entrerai in un paese andino, devi portarlo con te durante il viaggio e consegnarlo alle autorità di immigrazione quando lasci il paese].

- Argentina, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay. Grazie ad accordi bilaterali che scagionano l'uso del passaporto nei viaggi turistici.

ATTENZIONE! Ricorda che quando un bambino minorenne o un adolescente viaggia, è necessario avere un'autorizzazione di viaggio per minori.

COME ELABORARE IL PASSAPORTO?

Quali sono i requisiti? Hai bisogno della tua carta d'identità in buone condizioni e senza multe elettorali. In caso di smarrimento o furto del documento, è necessario presentare una dichiarazione giurata. È necessario selezionare l'opzione se si desidera eseguire la procedura di persona o tramite i centri MAC.

PASSO DOPO PASSO CHE DOVRESTI SEGUIRE

1. Controlla le date disponibili: Accedi al sistema di appuntamenti online e seleziona l'opzione «Visualizza le prossime date disponibili». Qui puoi rivedere l'elenco delle sedi nazionali e le date disponibili per fissare il tuo appuntamento.

2. Il pagamento è di S/ 98.60 per il diritto di rilasciare un passaporto. Puoi pagarlo tramite Pagalo.pe con il codice 01810. Anche da qualsiasi agenzia del Banco de la Nación o agente Multired.

3. Prenota il tuo appuntamento: accedi al sistema di appuntamenti online per fissare il tuo appuntamento. Devi inserire i tuoi dati personali o quelli del familiare o dell'amico che sta per elaborare il passaporto, il numero di ricevuta, il codice di verifica e la data di pagamento che appaiono sul voucher. È necessario selezionare l'ufficio immigrazione dove si desidera ottenere il passaporto, scegliere la data e l'ora disponibili per l'appuntamento.

4. Vai all'appuntamento: trova la tua carta d'identità e la ricevuta del pagamento. Dovrebbe mostrare il record dell'appuntamento o lo screenshot a cui partecipare più velocemente. La procedura è faccia a faccia in quanto è necessario confermare la propria identità e scattare una foto per il passaporto.

5. Scatto di foto: ti faranno una foto per il tuo passaporto. Questo è conforme agli standard internazionali per l'identificazione biometrica.

6. Ritiro dal passaporto: la consegna avviene lo stesso giorno dell'appuntamento dopo aver soddisfatto tutti i requisiti. Se per qualsiasi motivo non riesci a ritirare il passaporto, hai 60 giorni per farlo presso la sede in cui è stata effettuata la procedura. Se il passaporto non viene ritirato entro tale periodo, verrà distrutto e sarà necessario elaborarne uno nuovo.

