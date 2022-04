Qual è la spiaggia più vicina al CDMX e quanto costa arrivarci

Come ogni stagione pasquale, migliaia di persone lasciano Città del Messico (CDMX) per godersi le vacanze su una delle spiagge della Repubblica o in una delle magiche città vicino alla capitale. Sebbene una delle destinazioni più popolari per viaggiare in questa stagione sia Acapulco, ci sono altre opzioni a cui puoi andare e che sono solo quattro ore da CDMX nel caso in cui viaggi in auto privata.

È il caso della spiaggia di Tecolutla, nello stato di Veracruz. Secondo Google Maps, questa attrazione turistica si trova a soli 312 chilometri da Città del Messico. Per arrivarci, gli interessati dovranno pagare cinque stand, quindi il viaggio verso la spiaggia è di 367 pesos. In questo modo, il percorso completo sarebbe di 734 pesos.

Questi sono gli stand che dovresti pagare per arrivare a Tecolultla:

1. San Cristobal Junction - Tepexpan Entronque (San Cristóbal Ecatepec, Stato del Messico): 83 pesos

2. Tangenziale di Tulancingo (Asunción, Hidalgo): 46 pesos

3. Tejocotal Entronque - Nuevo Necaxa Entronque (Nuevo Necaxa, Puebla): 30 pesos

4. Svincolo Avila Camacho - Tihuatlan Entronque (Miahuapan, Veracruz): 160 pesos

4. Giunzione Totomoxtle - Tecolutla (Totomoxtle, Veracruz): 48 pesos

Per quanto riguarda la stima del carburante che l'auto potrebbe spendere per raggiungere la destinazione, l'applicazione Trace Your Route abilitata dal Ministero delle Infrastrutture, Comunicazioni e Trasporti (SICT), ha indicato che l'importo approssimativo per arrivare sarebbe di 596,8 pesos, questo se l'auto è a quattro cilindri e utilizza benzina Premium.

Per visualizzare queste informazioni, le parti interessate possono visitare il seguente sito Web: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta e selezionare la città di origine e destinazione, nonché il veicolo con cui utilizzerai le autostrade, cioè se viaggerai in auto, moto, furgone o camion, questo affinché l'app fornisca informazioni più precise su quanto dovresti pagare per arrivare alla spiaggia di Tecolutla o qualsiasi altra destinazione.

D'altra parte, se vuoi raggiungere la destinazione sopra menzionata in autobus o in camion, puoi salire a bordo alla North Bus Station sulla linea ADO. Il costo del biglietto è di 566 pesos e il tour dura sei ore e 20 minuti. Tuttavia, ci sono solo due partenze, una alle 23:59 e alle 06:19.

Se stai cercando di fare una pausa vicino alla capitale, potresti visitare la città di Cuernavaca, poiché il viaggio da Città del Messico è di solo un'ora e 42 minuti e il consumo di carburante per arrivarci in auto è minimo. Nella capitale dello stato di Morelos, i visitatori possono visitare la collina Tepozteco, oltre a godere del centro coloniale che ospita il Palazzo di Cortés del XVI secolo e il Museo di Storia, in cui sono presenti murales dell'artista grafico Diego Rivera.

Per raggiungere questa destinazione, gli automobilisti devono pagare una tassa di 126 pesos per poter utilizzare l'autostrada Messico-Cuernavaca. Sebbene ci sia anche la possibilità di utilizzare l'autostrada federale, arrivare al centro di Morelos sarà molto più lento e gli automobilisti dovranno percorrere un percorso segnato da un gran numero di curve.

