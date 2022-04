Migrazioni: caos e reclami all'inizio della cura del passaporto

Caos e disordini all'inizio delle cure presso l'ufficio immigrazione | VIDEO: RPP TV

L'attenzione è iniziata presso la sede della Sovrintendenza Nazionale della Migrazione a Breña, ma il caos ha subito preso il sopravvento dopo che decine di persone hanno affermato che coloro i cui viaggi non sono entro 48 ore vengono respinti. La polizia ha dovuto intervenire per portare ordine, ma le denunce e le proteste non si fermano qui.

Secondo le informazioni di América TV, ci sono centinaia di persone che fanno la fila dalla scorsa notte, ma quando entrano per elaborare il documento di viaggio, viene detto loro che devono tornare domani, mercoledì o alle 17:00 di oggi per essere curati, ma molti richiedono attenzione perché temono di mancare i loro voli come è successo ieri all'aeroporto Jorge Chávez, dove decine di viaggiatori hanno perso i loro voli perché non avevano il passaporto in tempo.

Sul posto, diverse persone hanno anche riferito che le file vengono vendute alle famiglie e questo complica la situazione di chi ha davvero bisogno di un passaporto.

Oggi Migraciones parteciperà agli appuntamenti programmati, alle persone che devono elaborare il passaporto di emergenza e a coloro che viaggiano entro le prossime 48 ore. Gli altri che non hanno un appuntamento o senza urgenza non potranno entrare nella sede della migrazione.

«Mi hanno informato che possono partecipare oggi perché ieri mi hanno detto che ero saturo. Sono andato alla porta e mi hanno detto che non ci saranno preferenziali», ha detto un professore.

Ieri, nonostante la ripresa delle attenzioni all'aeroporto Jorge Chávez, dopo l'arrivo di una serie di passaporti di emergenza, molti cittadini e intere famiglie che avevano voli a bordo, non sono stati in grado di viaggiare e sono stati ritardati nel ricevere il documento necessario per spostarsi.

Finora, l'unica compagnia aerea che si è espressa è stata Latam, una società che ha riferito che non addebiterà alcun tipo di penalità ai propri clienti a causa di questo problema.

La Soprintendenza Nazionale alla Migrazione ha indicato che «a seguito della richiesta di passaporti derivanti dall'avvicinarsi della lunga vacanza, l'attuale amministrazione è riuscita a ottenere un anticipo di consegna del documento di viaggio da parte del fornitore appaltato quest'anno, che verrà inviato oggi al nostro varie sedi».

«Allo stesso modo, entro luglio 2022, quest'anno avremo ricevuto un totale di 700.000 passaporti per coprire la domanda dei cittadini», sottolineano.

«La Sovrintendenza Nazionale alla Migrazione si scusa con i cittadini per gli incidenti verificatisi all'aeroporto internazionale Jorge Chavez e presso la sede centrale e garantisce che la corretta cura dei cittadini venga effettuata senza grossi problemi», affermano.

MANCANZA DI PASSAPORTI

Dal gennaio di quest'anno, è stato avvertito che Migraciones non poteva rispettare la consegna dei passaporti in tempo, anche con appuntamenti programmati con sei mesi di ritardo, quindi per accedere immediatamente a questo documento è stato necessario presentare un biglietto di viaggio e quindi elaborare il documento di emergenza nello stesso aeroporto, ma ieri anche questo è fallito.

Secondo il responsabile della migrazione, Jorge Fernández, il fallimento del sistema è dovuto all'età del sistema acquisito nel 2014 e stanno chiedendo al MEF un progetto di investimento per acquisire un nuovo sistema.

Nonostante ciò, Fernández ha assicurato che i 700.000 passaporti appena acquisiti arriveranno in lotti fino a luglio di quest'anno.

Il direttore generale del Comex-Perù, Jessica Luna, quello che è successo ieri all'aeroporto e al Centro Migrazione risponde alla nomina di funzionari senza esperienza e instabilità nei posti, visto che negli ultimi mesi abbiamo avuto tre sovrintendenti, senza contare i quattro ministri dell'Interno.

CONTINUA A LEGGERE